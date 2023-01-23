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Сегодня, 17:05

Мане не сыграет за «Баварию» в первом матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Садио Мане не сможет вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», пишет журналист Дани Хиль.

Сенегалец вряд ли сыграет с парижанами на «Парк де Пренс» в феврале.

Напомним, Мане получил травму в матче Кубка Германии против «Вердера» еще в середине осени, из-за чего пропустил чемпионат мира в Катаре.

В этом сезоне Мане сыграл в 23 матчах за «Баварию», забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи во всех турнирах.

Первый матч плей-офф ЛЧ между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 14 февраля, ответный — 8 марта.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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