Рангник объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражения от «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол забил Ренан Лоди.

«Считаю, что мы очень хорошо провели первый тайм. Особенно в плане настроя, мы действовали очень энергично. Однако мы не сумели воплотить это в гол или два. У нас было несколько отличных возможностей забить, но мы ими не воспользовались.

После перерыва мы не смогли поддерживать ритм. Мы понимали, насколько хорошо умеет обороняться «Атлетико». Во втором тайме мы тоже создали пару моментов, а в одном из эпизодов суперсейв сделал вратарь. Мы с самого начала знали, что во встрече с этой командой забивать нужно первыми", — цитирует пресс-служба УЕФА Рангника.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Атлетико». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.