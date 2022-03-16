Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес прокомментировал победу над «Аяксом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тяжелейший матч. Нам противостоял очень сильный соперник. Знали, что придется очень непросто. Нужно было радоваться тем моментам, когда мяч был у нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Нуньеса.

В первом матче была зафиксирована ничья (2:2), поэтому в четвертьфинал вышла «Бенфика». Соперник по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 марта.