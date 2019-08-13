"Порту" - "Краснодар": Шапи сыграет с первых минут

"Краснодар" и "Порту" объявили составы на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнет форвард "быков" Магомед-Шапи Сулейманов.

Состав "Краснодара": Сафонов, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Кабелла, Вандерсон, Берг, Шапи.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Олссон, Игнатьев, Намли, Кайю, Стоцкий.

"Порту": Марчесин, Пепе, Маркано, Маруланда, Накадзима, Марега, Теллес, Корона, Данилу, Саравия, Оливейра.

Запасные: Коста, Баро, Абубакар, Урибе, Манафа, Мбемба, Зе Луиш.

Первый матч между "Краснодаром" и "Порту" завершился минимальной гостевой победой португальского клуба (1:0).

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