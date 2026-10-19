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Жозе Моуринью: комментарий главного тренера «Реала» об игре капитана мадридской команды Федерико Вальверде

Моуринью: «Если придется, Вальверде сыграет и вратарем — он капитан «Реала»

Алексей Михайлов

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высоко оценил выступление полузащитника Федерико Вальверде в победном матче 9-го тура Ла Лиги с «Севильей» (4:1), который состоялся в воскресенье, 18 октября.

В последних играх Моуринью ставит Вальверде на позицию правого защитника.

«На днях я полушутя, полусерьезно сказал, что, если бы у нас было четыре Вальверде, они играли бы на четырех разных позициях. Сегодня он — один из самых универсальных футболистов в мире. Он способен выступать на любой позиции и делать это на очень высоком уровне. [Вчера] он провел блестящую игру. Тренеру непросто оставлять на скамейке запасных двух качественных правых защитников, но я посчитал, что будет очень полезно иметь на этой позиции игрока с хорошей выносливостью и техникой — чтобы он мог действовать позади Эндрика.

Мне не нужно его ни в чем убеждать. Он — капитан «Реала», и если придется играть вратарем — наденет перчатки и встанет в ворота», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Вальверде выступает за «Реал» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне капитан «Реала» провел 11 матчей, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.

В среду, 21 октября, «Реал» дома сыграет с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов. В воскресенье, 25 октября, мадридский клуб сыграет в гостях против «Барселоны». В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы занимают третье место с 21 очком и отстают от каталонцев на шесть очков.

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Футбол
ФК Реал
Жозе Моуринью
Федерико Вальверде
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Источник: «Реал» рассматривает Дешама как замену Моуринью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 9 3 2 4 13-10 11
8
 Сельта 9 2 5 2 10-7 11
9
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
10
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
11
 Леванте 9 2 4 3 15-17 10
12
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
13
 Атлетик 8 2 3 3 8-9 9
14
 Р. Вальекано 8 2 3 3 12-17 9
15
 Хетафе 9 2 3 4 5-11 9
16
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
17
 Расинг 9 2 2 5 13-25 8
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 9 0 4 5 6-18 4
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38 тур
23.10 22:00 Алавес – Малага - : -
24.10 15:00 Р. Вальекано – Эльче - : -
24.10 17:15 Расинг – Эспаньол - : -
24.10 19:30 Валенсия – Вильярреал - : -
24.10 22:00 Атлетико – Депортиво - : -
25.10 16:00 Атлетик – Хетафе - : -
25.10 18:15 Сельта – Бетис - : -
25.10 20:30 Реал Сосьедад – Леванте - : -
25.10 23:00 Барселона – Реал - : -
26.10 23:00 Севилья – Осасуна - : -
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Рафинья

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Килиан Мбаппе

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 6
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Энтони Гордон

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 4
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Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
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Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
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Хетафе

 8 1 3
Кико Фемения
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Хетафе

 5 1 2
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