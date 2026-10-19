Моуринью: «Если придется, Вальверде сыграет и вратарем — он капитан «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высоко оценил выступление полузащитника Федерико Вальверде в победном матче 9-го тура Ла Лиги с «Севильей» (4:1), который состоялся в воскресенье, 18 октября.
В последних играх Моуринью ставит Вальверде на позицию правого защитника.
«На днях я полушутя, полусерьезно сказал, что, если бы у нас было четыре Вальверде, они играли бы на четырех разных позициях. Сегодня он — один из самых универсальных футболистов в мире. Он способен выступать на любой позиции и делать это на очень высоком уровне. [Вчера] он провел блестящую игру. Тренеру непросто оставлять на скамейке запасных двух качественных правых защитников, но я посчитал, что будет очень полезно иметь на этой позиции игрока с хорошей выносливостью и техникой — чтобы он мог действовать позади Эндрика.
Мне не нужно его ни в чем убеждать. Он — капитан «Реала», и если придется играть вратарем — наденет перчатки и встанет в ворота», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.
Вальверде выступает за «Реал» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне капитан «Реала» провел 11 матчей, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.
В среду, 21 октября, «Реал» дома сыграет с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов. В воскресенье, 25 октября, мадридский клуб сыграет в гостях против «Барселоны». В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы занимают третье место с 21 очком и отстают от каталонцев на шесть очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|9
|0
|0
|39-9
|27
|
2
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|19-8
|22
|
3
|Реал
|9
|7
|0
|2
|23-9
|21
|
4
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|16-14
|19
|
5
|Реал Сосьедад
|9
|5
|1
|3
|17-17
|16
|
6
|Севилья
|9
|4
|2
|3
|14-16
|14
|
7
|Алавес
|9
|3
|2
|4
|13-10
|11
|
8
|Сельта
|9
|2
|5
|2
|10-7
|11
|
9
|Депортиво
|9
|2
|5
|2
|13-12
|11
|
10
|Осасуна
|9
|3
|2
|4
|10-18
|11
|
11
|Леванте
|9
|2
|4
|3
|15-17
|10
|
12
|Вильярреал
|9
|2
|3
|4
|13-13
|9
|
13
|Атлетик
|8
|2
|3
|3
|8-9
|9
|
14
|Р. Вальекано
|8
|2
|3
|3
|12-17
|9
|
15
|Хетафе
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|
16
|Эспаньол
|9
|2
|2
|5
|11-12
|8
|
17
|Расинг
|9
|2
|2
|5
|13-25
|8
|
18
|Эльче
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|6-15
|6
|
20
|Малага
|9
|0
|4
|5
|6-18
|4
|23.10
|22:00
|Алавес – Малага
|- : -
|24.10
|15:00
|Р. Вальекано – Эльче
|- : -
|24.10
|17:15
|Расинг – Эспаньол
|- : -
|24.10
|19:30
|Валенсия – Вильярреал
|- : -
|24.10
|22:00
|Атлетико – Депортиво
|- : -
|25.10
|16:00
|Атлетик – Хетафе
|- : -
|25.10
|18:15
|Сельта – Бетис
|- : -
|25.10
|20:30
|Реал Сосьедад – Леванте
|- : -
|25.10
|23:00
|Барселона – Реал
|- : -
|26.10
|23:00
|Севилья – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|6
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|8
|1
|3
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|5
|1
|2