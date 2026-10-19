Моуринью: «Если придется, Вальверде сыграет и вратарем — он капитан «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высоко оценил выступление полузащитника Федерико Вальверде в победном матче 9-го тура Ла Лиги с «Севильей» (4:1), который состоялся в воскресенье, 18 октября.

В последних играх Моуринью ставит Вальверде на позицию правого защитника.

«На днях я полушутя, полусерьезно сказал, что, если бы у нас было четыре Вальверде, они играли бы на четырех разных позициях. Сегодня он — один из самых универсальных футболистов в мире. Он способен выступать на любой позиции и делать это на очень высоком уровне. [Вчера] он провел блестящую игру. Тренеру непросто оставлять на скамейке запасных двух качественных правых защитников, но я посчитал, что будет очень полезно иметь на этой позиции игрока с хорошей выносливостью и техникой — чтобы он мог действовать позади Эндрика.

Мне не нужно его ни в чем убеждать. Он — капитан «Реала», и если придется играть вратарем — наденет перчатки и встанет в ворота», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Вальверде выступает за «Реал» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне капитан «Реала» провел 11 матчей, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.

В среду, 21 октября, «Реал» дома сыграет с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов. В воскресенье, 25 октября, мадридский клуб сыграет в гостях против «Барселоны». В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы занимают третье место с 21 очком и отстают от каталонцев на шесть очков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max