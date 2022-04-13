Модрич признан лучшим игроком матча «Реал» — «Челси»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:2).

«Он оказывал большое влияние на контроль «Реалом» центра поля и был плацдармом для начала атак, а также сыграл ключевую роль при подборах мяча в обороне. Наконец, его голевая передача на ход Родриго была просто поразительной», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).