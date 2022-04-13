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Сегодня, 02:05

Модрич признан лучшим игроком матча «Реал» — «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:2).

«Он оказывал большое влияние на контроль «Реалом» центра поля и был плацдармом для начала атак, а также сыграл ключевую роль при подборах мяча в обороне. Наконец, его голевая передача на ход Родриго была просто поразительной», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Лука Модрич
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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