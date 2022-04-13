Тухель: «Челси» заслужил пройти в полуфинал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Реала» по итогам двух матчей (3:1, 2:3) 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Проигрывать всегда больно, но такое поражение можно принять, так как нам не о чем жалеть, — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА. — Непросто играть на «Сантьяго Бернабеу», когда нужно побеждать. «Челси» заслужил пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Сегодня нам просто не повезло. Самое важное — наша самоотдача, соответствие плану на игру, дисциплина. Все это было на высочайшем уровне. Отдаю должное футболистам».

Тренер отметил, что оба пропущенных мяча лондонской команды произошли из-за серьезных ошибок при начале атак.

«Потерять мяч сразу после того, как возвращаешь его себе, — это самая опасная ситуация. Мы допустили ее дважды. Жалеть не о чем. Нам нужно было отыгрывать большое отставание после критических ошибок в первой игре. Соперник воспользовался ими благодаря индивидуальному мастерству. И этого было достаточно. За две встречи у нас слишком много важных ошибок», — сказал он.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Атлетико».