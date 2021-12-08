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Дензел Дюмфрис: «Игра с «Реалом» добавит «Интеру» уверенности»

02:48
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Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в Лиге чемпионов.

«В первом тайме мы сыграли очень хорошо, создали множество моментов, но были недостаточно хладнокровны, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Затем во втором тайме после удаления Бареллы стало тяжелее. Эта игра добавит нам уверенности — мы на верном пути и с оптимизмом смотрим в будущее».

В составе победителей отличились Тони Кроос и Марко Асенсио.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032726--real-madrid-vs-inter/

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Евгений Петров все материалы автора

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