Дензел Дюмфрис: «Игра с «Реалом» добавит «Интеру» уверенности»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в Лиге чемпионов.

«В первом тайме мы сыграли очень хорошо, создали множество моментов, но были недостаточно хладнокровны, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Затем во втором тайме после удаления Бареллы стало тяжелее. Эта игра добавит нам уверенности — мы на верном пути и с оптимизмом смотрим в будущее».

В составе победителей отличились Тони Кроос и Марко Асенсио.