Дензел Дюмфрис: «Игра с «Реалом» добавит «Интеру» уверенности»
02:48
Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в Лиге чемпионов.
«В первом тайме мы сыграли очень хорошо, создали множество моментов, но были недостаточно хладнокровны, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Затем во втором тайме после удаления Бареллы стало тяжелее. Эта игра добавит нам уверенности — мы на верном пути и с оптимизмом смотрим в будущее».
В составе победителей отличились Тони Кроос и Марко Асенсио.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032726--real-madrid-vs-inter/
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