Месси пропустит второй матч «Барселоны» кряду в Лиге чемпионов
Вратарь Марк-Андре тер Штеген и нападающие Филиппе Коутинью и Лионель Месси пропустят матч 5-го тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша», сообщает Twitter каталонцев.
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман дал возможность лидерам отдохнуть перед матчами ла лиги, тем более, свои задачи в Лиге чемпионов каталонский клуб давно решил. У «Барселоны» 12 очков в четырех встречах и текущее первое место.
Для Месси это будет второй матч кряду в самом престижном клубном турнире Европы, в котором он не примет участие. Ранее аргентинец отсуствовал в игре 4-го тура против «Динамо» Киев (4:0).
Матч «Ференцварош» — «Барселона» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23.00 (мск).
The squad for #FerencvarosBar?a! pic.twitter.com/qw9UjSCB1z— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 1, 2020
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