Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Месси пропустит второй матч «Барселоны» кряду в Лиге чемпионов

15:25
Теги:

Вратарь Марк-Андре тер Штеген и нападающие Филиппе Коутинью и Лионель Месси пропустят матч 5-го тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша», сообщает Twitter каталонцев.

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман дал возможность лидерам отдохнуть перед матчами ла лиги, тем более, свои задачи в Лиге чемпионов каталонский клуб давно решил. У «Барселоны» 12 очков в четырех встречах и текущее первое место.

Для Месси это будет второй матч кряду в самом престижном клубном турнире Европы, в котором он не примет участие. Ранее аргентинец отсуствовал в игре 4-го тура против «Динамо» Киев (4:0).

Матч «Ференцварош» — «Барселона» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 27027
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир