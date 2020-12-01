Месси пропустит второй матч «Барселоны» кряду в Лиге чемпионов

Вратарь Марк-Андре тер Штеген и нападающие Филиппе Коутинью и Лионель Месси пропустят матч 5-го тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша», сообщает Twitter каталонцев.

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман дал возможность лидерам отдохнуть перед матчами ла лиги, тем более, свои задачи в Лиге чемпионов каталонский клуб давно решил. У «Барселоны» 12 очков в четырех встречах и текущее первое место.

Для Месси это будет второй матч кряду в самом престижном клубном турнире Европы, в котором он не примет участие. Ранее аргентинец отсуствовал в игре 4-го тура против «Динамо» Киев (4:0).

Матч «Ференцварош» — «Барселона» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23.00 (мск).