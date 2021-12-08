Малафеев: «Зенит» будет играть с «Челси» в полной боевой готовности: все сильнейшие выйдут на поле»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о матче команды против «Челси» в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В России еврокубковые матчи, даже невзирая на результат, всегда ценятся выше, — приводит слова футболиста «Чемпионат». — Это имидж, репутация клуба, да и у игроков есть возможность показать себя. Каждый мечтает играть в Лиге чемпионов, тем более такие матчи. «Челси» хоть и будет бороться за первое место, но, наверное, выпустит смешанный состав. Уверен, «Зенит» будет играть в полной боевой готовности: все сильнейшие выйдут на поле».

Также Малафеев считает, что «Зенит» не должен беречь футболистов для предстоящего матча РПЛ и выложиться на полную с «Челси».

«Понятно, что чемпионат важен... Но такие матчи не у каждого в жизни могут произойти. Нет такого, чтобы сохранить силы на внутренний чемпионат. Играть против сильных клубов — мечта каждого игрока. В таком случае ты и сам будешь становиться сильнее. «Зенит» будет играть всеми возможными силами, чтобы победить и показать свой уровень», — добавил он.

Сегодня, 8 декабря, «Зенит» сыграет с «Челси» заключительный матч группового этапа ЛЧ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 20:45 по московскому времени.

Питерская команда уже обеспечил себе третье место в группе H и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.