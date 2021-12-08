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Защитник «Атлетико» получил перелом скулы. Ему предстоит операция

16:37
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Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько получил травму матче группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (3:1). У хорвата диагностирован перелом скуловой дуги, сообщает сайт мадридцев.

Футболисту потребуется операция. Сроки восстановления 29-летнего игрока не уточняются.

В нынешнем сезоне Врсалько провел девять матчей за «Атлетико» и забил один мяч.

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Иван Шитик все материалы автора

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