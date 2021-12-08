Защитник «Атлетико» получил перелом скулы. Ему предстоит операция
16:37
Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько получил травму матче группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (3:1). У хорвата диагностирован перелом скуловой дуги, сообщает сайт мадридцев.
Футболисту потребуется операция. Сроки восстановления 29-летнего игрока не уточняются.
В нынешнем сезоне Врсалько провел девять матчей за «Атлетико» и забил один мяч.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю