Защитник «Атлетико» получил перелом скулы. Ему предстоит операция

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько получил травму матче группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (3:1). У хорвата диагностирован перелом скуловой дуги, сообщает сайт мадридцев.

Футболисту потребуется операция. Сроки восстановления 29-летнего игрока не уточняются.

В нынешнем сезоне Врсалько провел девять матчей за «Атлетико» и забил один мяч.