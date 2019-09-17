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«Лион» — «Зенит»: Азмун открыл счет в матче

20:36
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол на 41-й минуте матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча проходит во Франции.

Азмун ускорился по центру, сыграл в пас с форвардом Артемом Дзюбой и в касание пробил в левый угол ворот голкипера «Лиона» Антони Лопеша.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Лион» — «Зенит».

Лион — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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