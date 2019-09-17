«Лион» — «Зенит»: Азмун открыл счет в матче
20:36
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол на 41-й минуте матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча проходит во Франции.
Азмун ускорился по центру, сыграл в пас с форвардом Артемом Дзюбой и в касание пробил в левый угол ворот голкипера «Лиона» Антони Лопеша.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Лион» — «Зенит».
Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 799Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур