Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол на 41-й минуте матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча проходит во Франции.

Азмун ускорился по центру, сыграл в пас с форвардом Артемом Дзюбой и в касание пробил в левый угол ворот голкипера «Лиона» Антони Лопеша.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Лион» — «Зенит».

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