Полузащитник «Реала» Тони Кроос признан лучшим игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Шерифа» (3:0). После игры ему вручили памятный приз.

31-летний немец отыграл всю встречу и отметился забитым голом в концовке первого тайма.