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Кроос признан лучшим игроком матча «Шериф» — «Реал»

01:27
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос признан лучшим игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Шерифа» (3:0). После игры ему вручили памятный приз.

31-летний немец отыграл всю встречу и отметился забитым голом в концовке первого тайма.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры