Кроос признан лучшим игроком матча «Шериф» — «Реал»
01:27
Полузащитник «Реала» Тони Кроос признан лучшим игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Шерифа» (3:0). После игры ему вручили памятный приз.
31-летний немец отыграл всю встречу и отметился забитым голом в концовке первого тайма.
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