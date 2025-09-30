«Реал» разгромил «Кайрат» в Казахстане, Мбаппе оформил хет-трик

«Реал» одержал крупную победу над «Кайратом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:0. Игра прошла на Центральном стадионе в Алма-Ате.

У испанской команды хет-трик оформил Килиан Мбаппе, забив один из голов с пенальти. Еще по мячу на свой счет записали Эдуарду Камавинга и Браим Диас.

«Реал» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» (0) после двух поражений идет последним.

Следующий матч на турнире испанская команда проведет 22 октября против «Ювентуса», а «Кайрат» днем ранее сыграет против «Пафоса».