Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

30 сентября, 21:36

«Реал» разгромил «Кайрат» в Казахстане, Мбаппе оформил хет-трик

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» одержал крупную победу над «Кайратом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:0. Игра прошла на Центральном стадионе в Алма-Ате.

У испанской команды хет-трик оформил Килиан Мбаппе, забив один из голов с пенальти. Еще по мячу на свой счет записали Эдуарду Камавинга и Браим Диас.

«Реал» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» (0) после двух поражений идет последним.

Следующий матч на турнире испанская команда проведет 22 октября против «Ювентуса», а «Кайрат» днем ранее сыграет против «Пафоса».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
0:5
Реал

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Реал
Читайте также
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
В Италии не впечатлены игрой конкурента Сафонова в Лиге чемпионов
Сафонов сделал отсыл к Головину: «Вот и лузнула «Барса»
Оформивший хет-трик Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Кейн ответил, готова ли «Бавария» выиграть Лигу чемпионов
«Любимый гол — с центра поля за «Баварию». Мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира». Интервью Харри Кейна
Глава «Кайрата» — о «Реале»: «Именно в таких матчах мы растем быстрее всего»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    Надо ж. Именно про 0:5 вчера и брякнул. https://www.sport-express.ru/stavki-na-sport/prognozy/news/kayrat-real-madrid-prognoz-romana-nagucheva-na-match-ligi-chempionov-30-sentyabrya-2363402/#comment_form

    01.10.2025

  • Ibrahim Murat

    Атлетико предвидел наше поражение и уже отомстил за Кайрат! Поэтому на нас ничего не давило

    01.10.2025

  • Kimi_

    Немного Кайрату не хватило до победы. Не продержались еще 65 минут и не забили. А так бы..... ух ...

    01.10.2025

  • Den Tarasov

    ты в своем болоте разберись и потом подумай перед тем хрюкать глупость ))

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Ну сейчас он ободрен моими ответами, я крайне редко на него реагирую. Так что теперь он будет радостно прыгать возле меня, виляя хвостом. Да и остальные оживились. Дурашка "tonipi" недавно написал, не выдержал. Осень.

    30.09.2025

  • fonkom

    Абсолютно заурядный вратарь. Правда, попал под каток)

    30.09.2025

  • Grinopel

    Есть инсайд - Реал его уже подписал. Боллбоем.

    30.09.2025

  • IQ-87%

    Тогда нужно ждать наплыва -повод тут всегда найдется

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    В последние полгода он был вполне себе скромен и незаметен. Скулил, но редко. А сегодня как с цепи сорвался. Впрочем, это объяснимо. Осень... У шизиков обостряется ктивность.

    30.09.2025

  • IQ-87%

    И Лигачев с Черненко в защите

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Да не сильно отличаются.

    30.09.2025

  • IQ-87%

    Внимания то хочется- только методы больно скудные

    30.09.2025

  • IQ-87%

    Вспомнил-обронил слезу(одну) -ныньче скакуны уже не те

    30.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Случайно

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Тупая помечина, ты нажрался в хлам что ли сегодня?

    30.09.2025

  • По мечу

    да, у пани дыра!

    30.09.2025

  • Роман Морковкин

    Жаль, посыпались во втором тайме казахи, но по сути, что 0:1, что 0:5 приносят ноль очков. Рассчитывать набрать очки с Реалом прямо скажем наивно. У Кайрата будет 4 матча, где они могут хотя бы насколько то реально попробовать зацепиться за очки, причём три из них дома - с Пафосом, Олимпиакосом и Брюгге, а также выезд в Копенгаген. Хотите сказку - побеждайте в этих матчах и будет вам плей-офф.

    30.09.2025

  • По мечу

    была бы в воротах пани, но у не? большая дырка:grin:

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Как оказалось - да.

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Эх... Был бы в воротах Брежнев, а в атаке Суслов... Вот это была бы История!

    30.09.2025

  • Фобия

    Кайрат молодец! По всей Европе покатается и с лучшеми клубами сыграет! Красавцы Казахи! :slight_smile:

    30.09.2025

  • Заполярье

    Первый тайм вообще супер! Эх, повезло Казахам! И топ клубы к ним едут и чекисты-миллиаррдеры дешёвый бензин и газ продают...Красота! А в деревне Гадюкино - дожди! Слава чекистам-миллиардерам! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    30.09.2025

  • Топотун

    Шванц, хочешь Бананц?

    30.09.2025

  • непонял

    это не Реал растоптал Кайрат. это Атлетико.а могла бы быть благостная товарищеская встреча.

    30.09.2025

  • Федор

    Куплю зеркало ??? У индейцев!!!

    30.09.2025

  • Федор

    Индейцы вперед против колонии!!!!! В степь!!

    30.09.2025

  • инок

    Сражались Кайрат вполне достойно, хоть и проиграли 0:5. Они молодцы!((

    30.09.2025

  • Федор

    Колумб приплыл!!! И показал серкалтцо!!! Хотя карта мира уже давно нарисована, да и глобус существует!!! Да переселенцы казахи??? Это вам не Русских выселять , а Кинкастодоры пришли к вам ( вы на индейцев похожи) готовитесь бежать в степь!!!

    30.09.2025

  • Stranger in the Night

    Зато вот это. согласно упорно насаждаемому авторами СЭ мнению. было Самым ожидаемым матчем вторника) Ну-ну. Дождались? А теперь можно и интригующие поединки посмотреть...

    30.09.2025

  • Павел Леонидович

    а среалу дали левый пеналь

    30.09.2025

  • _Mike N_

    А Спартак мог бы легко побить Реал !

    30.09.2025

  • Павел Леонидович

    вратарь конечно огонь, не удивлюсь если зимой его кто подпишет... он не то что оборМотя)

    30.09.2025

  • IQ-87%

    Один Громыко- без остального политбюро- в поле не воин

    30.09.2025

  • shpasic

    а Яклич смыслся на Кипр вместо присутствия на исторической игре в Алматы

    30.09.2025

  • IQ-87%

    Более закономерного результата трудно представить -хотя могло быть и больше-играли в ритме вальса

    30.09.2025

  • Иньес Андреста

    Хорошо,что Реал играл основой,зрители получили,что хотели.

    30.09.2025

  • proug

    дармоеды! получают такие деньжища и не могут хотя бы более-менее сыграть ...

    30.09.2025

  • Бен Ричардс

    Больше всего позабавило, как казахи с дорогущими и чудом доставшимися билетами минут за десять до конца потянулись на выход. Они серьезно надеялись, что с Громыко, Мартыновичем, Сатбаевым и 18-летним мальчиком в воротах устоят против одной из сильнейших команд мира с Винисиусом и Мбаппе?

    30.09.2025

  • Топотун

    Эот Линг за Реал, Топотун за Барсу.

    30.09.2025

  • igor1972

    Против лома нет приёма... но в общем ничего неожиданного

    30.09.2025

  • huikin

    Кумыс с водкой всем налить

    30.09.2025

  • Ibrahim Murat

    Вратарь молодчик! 18 летний пацан. Вертелся как белка, но Реал был беспощаден. Наверняка попал на заметку.

    30.09.2025

  • Олег Каноков

    Да там история творится,Громыко в прошлом.)

    30.09.2025

  • Marty Friedman

    Кайрату держаццо, это не последнее поражение...

    30.09.2025

  • Секир-башка

    Тут главное - это участие.

    30.09.2025

  • Жорж Вартанов

    Все таки завидно, мы скорее всего уже не увидим у нас Мбаппе, и ближайшие 5-10 лет не увидим Реал

    30.09.2025

  • Александр Король

    Щадящее избиение младенцев.

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Даже Громыко не помог...

    30.09.2025

  • ValeraK

    Прогноз сбылся.

    30.09.2025

  • Иньес Андреста

    За Кайрат не стыдно,голы Реала зрители увидели.

    30.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    команды из разных вселенных

    30.09.2025

  • СереХа

    5 мало...

    30.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    какая боль...какая боль Кайрат-Реал 5-0

    30.09.2025

    • «Кайрат» — «Реал»: Камавинга забил на 83-й минуте

    Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Брюгге» в Лиге чемпионов

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости