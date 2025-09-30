Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Брюгге» в Лиге чемпионов

«Аталанта» дома победила «Брюгге» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 — 2:1. Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.

Счет в матче открыл полузащитник гостей Христос Тзолис на 38-й минуте. Во втором тайме игрок хозяев Лазар Самарджич сравнял счет, реализовав пенальти.

На 87-й минуте Марио Пашалич забил гол, который принес «Аталанте» победу.

«Аталанта» набрала 3 очка и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Брюгге» (3 очка) опустился на 5-ю строчку.

В следующем туре ЛЧ итальянская команда сыграет дома со «Славией» 22 октября. А бельгийский клуб в этот же день встретится с «Баварией».