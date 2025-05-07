Футбол
7 мая, 13:55

Каррера назвал высокими шансы «Интера» на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Интера» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов над «Барселоной» (4:3 д.в.; 7:6 по сумме двух встреч).

«Интер» — это команда, которая привыкла бороться до самого конца. У них большая группа качественных игроков. Браво Симоне Индзаги за его блестяще проделанную работу. Мне кажется, что у «Интера» достаточно высокие шансы на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне», — сказал Каррера «СЭ».

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0). Финал пройдет 31 мая в Мюнхене.

