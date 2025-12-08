Хоукинс: Салаха исключили из состава «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» исключил форварда Мохамеда Салаха из состава команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс.

Как отмечает источник, данное решение принял совет директоров и главный тренер Арне Слот.

33-летний футболист три матча подряд не выходил в стартовом составе красных, а в двух из них провел все 90 минут на скамейке запасных. После игры с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре чемпионата Англии, которая прошла 6 декабря, Салах раскритиковал «Ливерпуль» и главного тренера за отношение к нему.

Матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Интером» состоится во вторник, 9 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.