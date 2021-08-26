Холанн стал лучшим нападающим Лиги чемпионов в сезоне-2020/21
20:05
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн назван лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2020/21 по версии УЕФА.
В минувшем розыгрыше турнира норвежец стал лучшим бомбардиром, забив 10 мячей в 8 матчах.
Шорт-лист игроков составляло жюри, в которое вошли тренеры 48 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал «СЭ».
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: с кем сыграет «Зенит»?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю