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Холанн стал лучшим нападающим Лиги чемпионов в сезоне-2020/21

20:05
Эрлинг Холанн. Фото Getty Images
Эрлинг Холанн. Фото Getty Images
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн назван лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2020/21 по версии УЕФА.

В минувшем розыгрыше турнира норвежец стал лучшим бомбардиром, забив 10 мячей в 8 матчах.

Шорт-лист игроков составляло жюри, в которое вошли тренеры 48 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал «СЭ».

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Александр Кравченко все материалы автора

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