«ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов, «Барселона» — с «Баварией». Итоги жеребьевки
Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Действующий победитель Лиги чемпионов «Челси» начнет защиту титула в группе H с «Ювентусом», российским «Зенитом» и «Мальме».
Полностью состав групп выглядит следующим образом.
Группа A
«Манчестер Сити» (Англия)
«ПСЖ» (Франция)
«РБ Лейпциг» (Германия)
«Брюгге» (Бельгия)
Группа B
«Атлетико» (Испания)
«Ливерпуль» (Англия)
«Порту» (Порту)
«Милан» (Италия)
Группа C
«Спортинг» (Португалия)
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Аякс» (Нидерланды)
«Бешикташ» (Турция)
Группа D
«Интер» (Италия)
«Реал» (Испания)
«Шахтер» (Украина)
«Шериф» (Молдавия)
Группа E
«Бавария» (Германия)
«Барселона» (Испания)
«Бенфика» (Португалия)
«Динамо» (Киев, Украина)
Группа F
«Вильярреал» (Испания)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Аталанта» (Италия)
«Янг Бойз» (Швейцария)
Группа G
«Лилль» (Франция)
«Севилья» (Испания)
«Зальцбург» (Австрия)
«Вольфсбург» (Германия)
Группа H
«Челси» (Англия)
«Ювентус» (Италия)
«Зенит» (Россия)
«Мальме» (Швеция)
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
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