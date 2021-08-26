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«ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов, «Барселона» — с «Баварией». Итоги жеребьевки

20:15
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» снова встретятся. Фото Getty Images
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» снова встретятся. Фото Getty Images
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Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Действующий победитель Лиги чемпионов «Челси» начнет защиту титула в группе H с «Ювентусом», российским «Зенитом» и «Мальме».

Полностью состав групп выглядит следующим образом.

Группа A

«Манчестер Сити» (Англия)

«ПСЖ» (Франция)

«РБ Лейпциг» (Германия)

«Брюгге» (Бельгия)

Группа B

«Атлетико» (Испания)

«Ливерпуль» (Англия)

«Порту» (Порту)

«Милан» (Италия)

Группа C

«Спортинг» (Португалия)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Аякс» (Нидерланды)

«Бешикташ» (Турция)

Группа D

«Интер» (Италия)

«Реал» (Испания)

«Шахтер» (Украина)

«Шериф» (Молдавия)

Группа E

«Бавария» (Германия)

«Барселона» (Испания)

«Бенфика» (Португалия)

«Динамо» (Киев, Украина)

Группа F

«Вильярреал» (Испания)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Аталанта» (Италия)

«Янг Бойз» (Швейцария)

Группа G

«Лилль» (Франция)

«Севилья» (Испания)

«Зальцбург» (Австрия)

«Вольфсбург» (Германия)

Группа H

«Челси» (Англия)

«Ювентус» (Италия)

«Зенит» (Россия)

«Мальме» (Швеция)

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

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Александр Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы