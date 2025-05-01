Мхитарян: «Великий матч для того, чтобы следить за ним со стороны, но играть было очень тяжело»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян считает, что первый матч с «Барселоной» (3:3) в полуфинале Лиги чемпионов получился безумным.

«Это была безумная игра. Великий матч для того, чтобы следить за ним со стороны, но играть было очень тяжело. Мы сделали все, что могли. Думаю, «Интер» мог бы сыграть еще лучше. Мы так долго вели в счете в первом тайме, но заранее не думали, что уже победили. «Барселона» оказывала огромное давление. С мячом каталонцы были очень хороши», — цитирует пресс-служба УЕФА Мхитаряна.

Ответный матч состоится в Италии во вторник, 6 мая. Начало игры в 22:00 по московскому времени.

В другом полуфинале «Арсенал» сыграет против «ПСЖ». Первая игра завершилась победой парижан — 1:0.