Флик: «Начала матч «Барселона» нехорошо, но сразу же вернулась в игру»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после ничьей с «Интером» (3:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что впереди еще ответная игра.

«Начали мы нехорошо, но сразу же вернулись в игру. Второй тайм получился захватывающим. Предстоит еще один матч этого противостояния, и мы должны его выиграть. Думаю, определение «финал перед финалом» тут подходит!

При счете 0:2 я понимал, что это полуфинал великих клубов, и знал, что соперники готовы продемонстрировать свой огромный опыт. Кроме того, они хороши при стандартных положениях. Тем не менее Ламин проложил нам путь к воротам. Его гол, сделавший счет — 1:2, был очень важным», — приводит официальный сайт УЕФА слова Флика.

Ответная игра состоится в Италии 6 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.