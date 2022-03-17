Тренер «Лилля» Гурвеннек остался доволен игрой своей команды против «Челси»

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек считает, что его команда сыграла хорошо в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:2).

«Мы сыграли очень хорошо. Футболисты могут гордиться собой. Болельщики сегодня тоже были на высоте. Мы сражались храбро и отважно. Это очень обидное поражение, которого мы сегодня не заслуживали. Но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой.

В том, что мы вылетели, есть определенная логика, но сегодняшнее поражение очень тяжело принять. Мы хорошо играли в первом тайме, но их гол перед перерывом означал, что у нас было всего 45 минут, чтобы сделать то, что мы планировали сделать за 90. Поворотным моментом стал удар головой Шеки в штангу, и вынужденные замены двух наших защитников", — цитирует пресс-служба УЕФА Гурвеннека.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.