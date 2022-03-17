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Сегодня, 02:34

Тренер «Лилля» Гурвеннек остался доволен игрой своей команды против «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жослен Гурвеннек.
Фото AFP

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек считает, что его команда сыграла хорошо в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:2).

«Мы сыграли очень хорошо. Футболисты могут гордиться собой. Болельщики сегодня тоже были на высоте. Мы сражались храбро и отважно. Это очень обидное поражение, которого мы сегодня не заслуживали. Но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой.

В том, что мы вылетели, есть определенная логика, но сегодняшнее поражение очень тяжело принять. Мы хорошо играли в первом тайме, но их гол перед перерывом означал, что у нас было всего 45 минут, чтобы сделать то, что мы планировали сделать за 90. Поворотным моментом стал удар головой Шеки в штангу, и вынужденные замены двух наших защитников", — цитирует пресс-служба УЕФА Гурвеннека.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Челси
Голы
Бурак Йылмаз, 38 (1:0), Пулишич, 45 (1:1), Аспиликуэта, 71 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Онана, 60) Тиагу Джало Ботман (Веа, 60) Гудмундссон (Брадарич, 78) Жозе Фонти Шека Андре Бамба (Бен Арфа, 78) Давид (Гомеш, 78) Бурак Йылмаз
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Чалоба, 33) Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте Ковачич (Маунт, 46) Хаверц (Зиеш, 83) Пулишич (Лукаку, 74)
Предупреждения
Гудмундссон 42’, Жозе Фонти 90+4’  -  Чалоба 34’
Судьи
Масса (Италия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033911--losc-vs-chelsea/
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