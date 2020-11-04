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«На его долю выпало очень много матчей и нагрузки». Семак объяснил, почему Дзюбе дали отдохнуть

20:37
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подчеркнул важность матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио».

«Для нас каждая игра решающая, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Чтобы считать очки, их нужно сначала набрать. Выходим, играем, будем надеяться, что игра сложится для нас более удачно. Будем делать все, что в наших силах.

У каждого игрока бывают хорошие и не очень периоды. На долю Дзюбы выпало очень много матчей и нагрузки. Что касается предыдущего матча — меняют всех игроков. Защитников реже, нападающих чаще.

В первой игре Артему было сложно противодействовать, поэтому хотели изменить игру, выпустив более быстрого игрока. У него есть небольшие проблемы, связанные с состоянием мышц, поэтому дали ему отдохнуть в матче с «Химками».

Матч «Зенит» — «Лацио» начнется в 20.55 по московскому времени.

Зенит — Лацио

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1265296_Sergej_Semak__o_matche_s_Lacio_Chtoby_schitat_ochki_ih_nuzhno_snachala_nabrat

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