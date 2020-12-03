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Боярский заявил, что Семак не виноват в вылете «Зенита» из еврокубков

12:01
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал вылет сине-бело-голубых из еврокубков после поражения от «Брюгге» (0:3) в 5-м матче группового турнира Лиги чемпионов.

— Обидно, конечно, но это было ожидаемо. Обидно, что проиграли с таким счетом, — сказал Боярский «СЭ». — «Зенит» в последнее время не радует, но я не сказал бы, что это позор, просто большая неудача.

Я не переживаю по поводу вылета «Зенита» из еврокубков, полностью перехожу на боление внутри нашей страны. До уровня европейских команд мы еще не доросли. Надо копить силы — и не только «Зениту», но и всем остальным.

— Отставка Семака была бы правильным итогом выступления команды в Лиге чемпионов?

— Нет.

— Вылет из еврокубков — не его вина?

— Думаю, что не его. Это футбол. «Брюгге» просто сильнее. Надо поблагодарить их, что они хорошо подготовились. А «Зенит» остался на месте. Мало сил у команды.

«Зенит» с 1 очком расположился на последнем, четвертом месте в группе F. «Брюгге» идет третьим с 7 очками.

(Константин Колмаков)

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