Рязанцев считает, что у «Зенита» есть шансы на победу в матче с «Ювентусом»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от матча петербургского клуба в групповом турнире Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Всегда от наших клубов ждем победы. Не знаю, какая вероятность победы. Отличное начало у «Ювентуса», но посмотрим на матч. Будет очень интересная игра.

Способен ли «Зенит» победить? Конечно, они хорошо сыграли с «Челси» и обыграли «Мальме». Почему нет?» — цитирует Рязанцева ТАСС.

Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится сегодня, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов итальянцы с 6 очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав 3 очка.