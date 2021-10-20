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Рязанцев считает, что у «Зенита» есть шансы на победу в матче с «Ювентусом»

19:05
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от матча петербургского клуба в групповом турнире Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Всегда от наших клубов ждем победы. Не знаю, какая вероятность победы. Отличное начало у «Ювентуса», но посмотрим на матч. Будет очень интересная игра.

Способен ли «Зенит» победить? Конечно, они хорошо сыграли с «Челси» и обыграли «Мальме». Почему нет?» — цитирует Рязанцева ТАСС.

Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится сегодня, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов итальянцы с 6 очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав 3 очка.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12717021

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры