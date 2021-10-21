Гол Винисиуса из «Реала» признан лучшим по итогам тура в Лиге чемпионов
14:07
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан автором лучшего гола по итогам третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Форвард отличился в матче с донецким «Шахтером» (5:0).
Также на награду претендовали нападающий «Интера» Эдин Джеко (занял второе место), полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта (третье место) и форвард «Спортинга» Жоау Паулинью (четвертое).
21-летний бразильский форвард «Реала» забил свой гол, обыграв в штрафной площади почти всю оборону соперника.
The results are in! ??— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2021
Agree with the order?#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/Hqklqc91pM
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