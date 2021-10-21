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Гол Винисиуса из «Реала» признан лучшим по итогам тура в Лиге чемпионов

14:07
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан автором лучшего гола по итогам третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Форвард отличился в матче с донецким «Шахтером» (5:0).

Также на награду претендовали нападающий «Интера» Эдин Джеко (занял второе место), полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта (третье место) и форвард «Спортинга» Жоау Паулинью (четвертое).

21-летний бразильский форвард «Реала» забил свой гол, обыграв в штрафной площади почти всю оборону соперника.

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»