Гол Винисиуса из «Реала» признан лучшим по итогам тура в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан автором лучшего гола по итогам третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Форвард отличился в матче с донецким «Шахтером» (5:0).

Также на награду претендовали нападающий «Интера» Эдин Джеко (занял второе место), полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта (третье место) и форвард «Спортинга» Жоау Паулинью (четвертое).

21-летний бразильский форвард «Реала» забил свой гол, обыграв в штрафной площади почти всю оборону соперника.