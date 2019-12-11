«Бенфика» в домашнем матче Лиги чемпионов разгромила «Зенит» (3:0). Из-за ничьей в игре между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G.

Серви, 47 (1:0).

Пиззи, 58 — с пенальти (2:0).

Удаление Дугласа Сантоса и реализованный пенальти хозяев.



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Азмун, 79 — в свои ворота (3:0).

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