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«Бенфика» — «Зенит»: видео всех голов матча

01:05
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«Бенфика» в домашнем матче Лиги чемпионов разгромила «Зенит» (3:0). Из-за ничьей в игре между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G.

Серви, 47 (1:0).

Пиззи, 58 — с пенальти (2:0).

Азмун, 79 — в свои ворота (3:0).

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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