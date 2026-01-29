Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:33

«Бенфика» — «Реал»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Анатолий Трубин забивает гол.
Фото Reuters

«Бенфика» переиграла «Реал» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:2. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

У «сливочных» двумя забитыми мячами отметился французский форвард Килиан Мбаппе. У португальской команды дубль оформил Андреас Шельдеруп, а также по одному голу забили нападающий Вангелис Павлидис и вратарь Анатолий Трубин.

«Бенфика» благодаря этой победе с 24-го места пробилась в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» с 15 очками вышел в стыковой раунд с девятой строчки.

Игроки &laquo;Бенфики&raquo; после гола вратаря на&nbsp;90+8-й минуте.Безумие! Гол вратаря на 90+8-й минуте вывел «Бенфику» в стыки ЛЧ и выбросил «Реал» за пределы топ-8

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Реал
Читайте также
"Каждое слово Дзюбы имеет большой вес из-за масштаба его личности". Гендиректор "Акрона" о капитане команды, трансферах и сравнении с "Краснодаром"
«Продолжаем биться». «Вашингтон» не сдается в гонке за плей-офф: команда Овечкина цепляется за ускользающий шанс
Карлсон назвал беспорядки в США признаком разрушения страны
ГП потребовала обратить в доход государства активы «Новоросцемента»
На Украине зафиксировали острый дефицит мощности в энергосистеме
Оргкомитет Олимпиады в Милане представил медали
Популярное видео
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Рэшфорд: «Во втором тайме показали, на что способна «Барселона»
Португальцы — короли инфарктных концовок, «Реал» и «ПСЖ» в стыках, «Буде-Глимт» творит историю
Чудо имени Моуринью, спасение «Барсы» и упустивший все «Реал». Как шла борьба в последнем туре Лиги чемпионов
Безумие! Гол вратаря на 90+8-й минуте вывел «Бенфику» в стыки ЛЧ и выбросил «Реал» за пределы топ-8
Макаллистер признан игроком матча «Ливерпуль» — «Карабах»
«Буде-Глимт» Хайкина — в плей-офф ЛЧ! Норвежцы сенсационно обыграли «Атлетико» на выезде
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рэшфорд: «Во втором тайме показали, на что способна «Барселона»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости