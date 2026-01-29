«Бенфика» — «Реал»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Бенфика» переиграла «Реал» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:2. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

У «сливочных» двумя забитыми мячами отметился французский форвард Килиан Мбаппе. У португальской команды дубль оформил Андреас Шельдеруп, а также по одному голу забили нападающий Вангелис Павлидис и вратарь Анатолий Трубин.

«Бенфика» благодаря этой победе с 24-го места пробилась в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» с 15 очками вышел в стыковой раунд с девятой строчки.