«Барселона» сыграет с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов 30 апреля

«Барселона» встретится с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/2025 в среду, 30 апреля. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» имени Льюиса Компаниса в Барселоне (Испания). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Барселона» — «Интер» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на онлайн-платформе Оkkо по платной подписке.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Каталонцы в 1/4 финала обыграли «Боруссию» по сумме двух матчей (4:0, 1:3), итальянцы победили «Баварию» по сумме двух встреч (2:1, 2:2).

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