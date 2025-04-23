«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов 29 апреля

«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/2025 во вторник, 29 апреля. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на онлайн-платформе Оkkо по платной подписке.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

Команда Микеля Артеты в 1/4 финала обыграла «Реал» в двух матчах (3:0, 2:1), парижане победили «Астон Виллу» по сумме двух встреч (3:1, 2:3).

Ответная игра состоится 7 мая в Париже.

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