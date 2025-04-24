Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:42

УЕФА может внести изменения в новый формат Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

УЕФА рассматривает возможность внесения нескольких изменений в новый формат Лиги чемпионов, сообщает Bild.

По информации источника, УЕФА может отменить дополнительное время в матчах плей-офф. Кроме того, восьми лучшим клубам по итогам общего этапа могут предоставить право проводить ответные матчи плей-офф на своем поле.

С сезона-2024/25 общий этап заменил групповой турнир Лиги чемпионов. Вместо 32 команд в нем принимают участие 36, которые образуют единую таблицу. Каждая команда проводит по 8 матчей, в результате чего первая восьмерка таблицы выходит напрямую в 1/8 финала турнира, а еще 16 клубов играют в стыковом раунде плей-офф.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
УЕФА
Читайте также
ФСБ предотвратила теракт с использованием БПЛА в Нижегородской области
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
Василевский – победный талисман Уфы, два овертайма в Ярославле и расклад на полуфиналы. Что произошло в Кубке Гагарина 23 апреля
Шойгу оценил последствия ввода миротворцев на исторические территории РФ
Ушедшие из России бренды регистрируют товарные знаки. Что это означает
В ЮАР футболист умер во время матча
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барселона» — «Интер»: дата и время начала матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости