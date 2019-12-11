Антонио Конте: «У «Интера» был шанс обыграть «Барселону»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте считает, что его команда могла обыграть «Барселону» в матче Лиги чемпионов. Миланцы уступили дома каталонцам со счетом 1:2 и отправились в плей-офф Лиги Европы.

— У нас был шанс выиграть этот матч, мы создавали моменты, но не могли достаточно четко их реализовать, — цитирует официальный сайт УЕФА Конте. — У меня нет претензий к игрокам, поскольку они отдали все силы. Нам не хватило гола. Мы не смогли забить второй мяч и пропустили второй сами, что нас убило. Гол Фати нас добил. Мы давили, создавая моменты и надеясь выйти вперед. Сочувствую и фанатам, которые гнали нас в атаку и создавали прекрасную атмосферу. Все должно было закончиться иначе. Мы заслуживали большего. Но это все равно ценный опыт. Все сейчас расстроены. Но я попросил команду поднять голову.