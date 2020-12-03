Чемпионат Бразилии, видеообзор 23-го тура: лучший сэйв и голы
13:13
Представляем главные события и лучшие моменты 23-го тура чемпионата Бразилии.
Среди основных событий — «Сеара» разгромно обыграла «Васко да Гаму», «Сантос» и «Спорт Ресифи» забили 6 голов на двоих, а «Палмейрас» прервал серию «Атлетико Паранаэнсе» из четырех побед подряд.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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