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Чемпионат Бразилии, видеообзор 23-го тура: лучший сэйв и голы

13:13
Главные события и лучшие моменты 22-го тура чемпионата Бразилии.
Главные события и лучшие моменты 22-го тура чемпионата Бразилии.

Представляем главные события и лучшие моменты 23-го тура чемпионата Бразилии.

Среди основных событий — «Сеара» разгромно обыграла «Васко да Гаму», «Сантос» и «Спорт Ресифи» забили 6 голов на двоих, а «Палмейрас» прервал серию «Атлетико Паранаэнсе» из четырех побед подряд.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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