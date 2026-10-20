«Коринтианс» и «Витория» сыграли вничью, Юри Алберто забил гол

«Коринтианс» сыграл вничью с «Виторией» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.

Счет на 45+1-й минуте открыл нападающий гостей Рене. На 66-й минуте в ворота «Витории» был назначен пенальти, который реализовал экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто.

«Коринтианс» прервал серию из 5 поражений подряд. Он занимает 16-е место в таблице чемпионата Бразилии (33 очка после 31 матча). «Витория» (37 очков после 31 игры) идет на 13-м месте.

Чемпионат Бразилии. 31-й тур.

20 октября, 02:00. Арена Коринтианс (Сан-Паулу)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max