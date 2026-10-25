«Шапекоэнсе» победил «Флуминенсе», Халк сделал голевую передачу

«Шапекоэнсе» победил «Флуминенсе» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.

Счет на 9-й минуте открыл нападающий хозяев Янник Боласье. На 30-й минуте отличился защитник гостей Гуга с передачи экс-форварда «Зенита» Халка. На 56-й минуте забил полузащитник «Шапекоэнсе» Джованни Аугусто.

«Шапекоэнсе» (18 очков после 30 игр) занимает последнее, 20-е место в таблице чемпионата Бразилии. «Флуминенсе» (51 очко после 31 игры) располагается на 5-м месте.

В следующем матче «Шапекоэнсе» 29 октября сыграет в гостях с «Брагантино». «Флуминенсе» в тот же день примет «Интернасьонал».

Чемпионат Бразилии. 32-й тур.

25 октября, 01:30. Arena Conda (Шапеко)

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