«Шахтер» Вернидуба обыграл «Динамо» Кучука

«Шахтер» из Солигорска победил минское «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Ворота солигорцев защищал экс-голкипер «Оренбурга» Александр Гутор, также на поле вышли бывшие футболисты «Амкара» Дарко Бодул и Сергей Баланович.

В составе столичной команды на поле вышли Игорь Шитов (экс-«Динамо» и «Мордовия») и Доминик Динга (экс-«Урал»).

«Шахтер» возглавляет бывший хавбек «Зенита» Юрий Вернидуб, «Динамо» руководит экс-главный тренер «Кубани», «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук.

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11-й тур

«Динамо» Минск — «Шахтер» Солигорск — 0:1 (0:0)

Гол: Лисакович, 50.

«Динамо»: Плотников, Шитов (Швецов, 17), Риос, Динга, Сухоцкий, Горопевшек, Козлов, Олехнович, Климович, Бахар (Билоног, 73), Шикавка (Данилу, 59).

«Шахтер»: Гутор, Сачивко, Антич, Бегунов (Бурко, 90+1), Хадаркевич, Баланович, Кендыш, Селява, Сзоке, Лисакович (Бодул, 76), Иванович (Подстрелов, 58).

Предупреждения: Баланович, 86. Горопевшек, 90+1.

Судья: Кургхели.

30 мая. Минск. Стадион «Динамо».