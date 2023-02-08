Четверной кантилевер и песня «Любэ». Трусова, Кондратюк и Самарин собрали толпу средь бела дня в Москве

Как прошел мастер-класс для воспитанников ЦСКА на новом катке на Авиаконструктора Микояна.

На самом деле, в российском фигурном катании не так много возможностей для живого общения спортсменов и зрителей. Соревнований штук семь в год, есть новогодние шоу, но редко условную Трусову можно потрогать или вручить ей букет лично — если, конечно, вы не тот фанат в Самаре, который готов выбежать на лед прямо посреди соревнований.

Поэтому практика дня открытых дверей в школах правда крутая штука. Тем более когда он проходит в не самой открытой структуре — ЦСКА, подведомственной Министерству обороны. Но все прошло без милитаризма и помпы, а уютно и вполне по-домашнему. В начале выступил полковник, резонно сказал, что фигурное катание — наша гордость, сказал, мол, всем фигурное катание, друзья, и с интересом наблюдал за происходившим от бортика.

Трусова — будущий тренер?

А три главных героя — Александра Трусова, Марк Кондратюк и Александр Самарин — взялись за дело. Саша сразу показала, что относится к пиару всерьез — попросила детей покричать вот в этот кружок. Если что, «относиться к пиару всерьез» — это не что-то плохое. Для суперзвезды это даже нормально.

А вот как кружок создавался.

Детям, кажется, можно было и не показывать мастер-класс. Они уже были рады: «О, меня в телеграм сняли!»

Но пришлось кататься. И даже прыгать. Самарин и вовсе как самый опытный после каждого прыжка останавливал, показывал особенности группировки, шутил, давал «пятеры». В конце концов, у кого спрашивать про прыжки, если не у автора прыжка с самой высокой надбавкой в истории? Надеюсь, не обидится, если скажу, что из него получился бы классный тренер. Нет, конечно, Александр еще покатается — в Красноярске он это сделал так, что взял медаль. Но за 45 минут Саша выложился почти так же, как за 4,5 минуты на чемпионате России.

А вот Марк Кондратюк на вопрос о возможности стать тренером ответил прямо: «Давайте я еще покатаюсь».

Елена Буянова на просьбу оценить тренерский талант Трусовой ответила так: «Послушайте, как можно сказать о человеке, который еще ни разу не пробовал себя в этом? Как я могу сказать, будет ли она таким тренером? Когда она поставит задачу, тогда мы и посмотрим». Да, постановка задачи в современном мире едва ли не важнее, чем ее исполнение. Кому, как не Трусовой, знать.

Трусова заказала четверной кантилевер

Сами фигуристы сегодня не прыгали. Кондратюк показал вращение, но не стал прыгать четверной флип, несмотря на мои наглые попытки его заказать.

Трусова тоже не прыгала, но показала фишку — кантилевер. Причем не просто показала, а пригласила юных одиночниц ЦСКА его сделать. И в какой-то момент показалось, что гуттаперчевым девчонкам исполнить его легче. Пока не дошло до четверного кантилевера. Да, и такое бывает. Выглядит вот так (правда, у двух из четырех участниц он не получился).

Ну а после проката воспитанников ЦСКА Кондратюка и Самарина, которые выросли в этой школе, долго пытались выгнать со льда... сотрудники ЦСКА. Потому что готовились показательные выступления звезд-юниоров — чемпиона России по прыжкам Федорова, Ребровой, Куликовой. Работники арены всячески убеждали звезд повзрослее уйти, но те раздавали заслуженные статусом интервью. С трудом удалось переместить всех на второй этаж, где три новоиспеченных тренера сами тренировались в скоростной росписи на бумаге, открытках, коньках и всем, что попадется под руку от детей. На этот раз, и это тоже редкий случай, организаторам стоит выразить респект — автографы и селфи получили все.

Ну а закончилось все для ЦСКА символично. Песней про коня.

Только вот, кажется, петь о том, как «в Россию влюблен», в ближайшее время фигуристам не стоит. МОК может не понравиться.