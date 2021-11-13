Все беды российских фигуристов в текущем сезоне.

Олимпийский сезон начался и набирает обороты. До самих игр еще 85 дней, но российским болельщикам уже приходится переживать.

«СЭ» собрал всех фигуристов, которым пришлось столкнуться с травмами и болезнями в текущем сезоне.

Александра Трусова

Что случилось: травма ноги

Когда вернется в строй: к чемпионату России (?)

За здоровье Русской Ракеты было тревожно еще перед «Гран-при» в США. На нем фигуристка все-таки выступила, не сорвала ни один из элементов, исполнила упрощенный вариант произвольной программы с одним четверным. Тогда казалось, что все будет хорошо, а Этери Тутберидзе заявила, что про здоровье Саши «напишут СМИ».

Вот СМИ и написали — что у Трусовой то ли стрессовый перелом, то ли перелом одной из костей стопы. И это стало причиной снятия с «Гран-при Японии». О сроках возвращения опять же никакой официальной информации. Только лишь надежда на выступление на чемпионате России.

«Прежде всего хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России, с тем чтобы отобраться на Олимпийские игры», — сказал RT генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Дарья Усачева. Фото Reuters

Дарья Усачева

Что случилось: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости

Когда вернется в строй: неизвестно

За ученицу Этери Тутберидзе было очень страшно. Одно дело, когда о травмах сообщается в СМИ, а другое дело — когда все это видит публика. Фигуристка вышла на разминку перед короткой программой, но после падения с тройного флипа было очень тревожно. Усачева доехала до бортика, а дальше ее с катка уносил врач сборной России Филипп Шветский.

Дальше — ожидаемое снятие с соревнований, очень тревожные кадры в СМИ и предположения о травме Дарьи. Здесь федерация даже сделала официальное заявление о травме Усачевой.

«Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространенным случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13-17 лет. Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности», — говорится в заявлении.

Остается надеяться, что у Даши все будет хорошо. А пока давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления. И по возможности — как писал мой коллега Дмитрий Кузнецов — напишем что-нибудь приятное ей в Instagram.

Ксения Синицына

Что случилось: травма ноги

Когда вернется: в строю

Синицына пропустила сезон-2020/21 из-за проблем со здоровьем. Для нее крайне важно было вновь вернуться на лед и выступить на этапе «Гран-при». Перед этапом в США она рассказала в интервью, что из-за травмы ноги не может показывать сложный контент — поэтому на турнир она ездила с тройными прыжками.

«Я пока не тренирую четверной, потому что после прокатов была небольшая травма. Я поменяла ботинки: что-то с ботинком было не так — начала болеть нога, пришлось поменять. Я несколько дней раскатывала коньки, поэтому четверной еще не прыгаю, на этап еду с тройными, с упрощенным вариантом», — рассказала Синицына.

Однако на прокатах это не отразилось — фигуристка отлично выступила. На пьедестал, к сожалению, она не попала. Но самое главное — чтобы травма не мешала ей выступать и дальше.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Елизавета Туктамышева

Что случилось: болезнь

Когда в строй: информации нет

Чемпионка мира и Европы в текущем сезона хороша и активно участвует в соревнованиях. Вот и сейчас фигуристка должна была принять участие в турнире серии «Челленджер» в Австрии. Но за сутки до выхода на лед стало известно — Елизавета выступать не будет.

Причиной, по данным СМИ, стали медицинские показания. Есть версия, что у фигуристки поднялась температура. Но давайте не будем поднимать панику — в мире еще остались болезни помимо коронавируса.

Тренер спортсменки Алексей Мишин комментировать состояние здоровья не стал.

«Если я молчу, значит, так нужно», — приводит «РИА Новости» слова Мишина.

Так что вполне вероятно, что у Елизаветы обычная простуда.

Евгений Семененко

Что случилось: травма

Когда вернется в строй: уже тренируется

Победитель финала Кубка России порадовал своим выступлением в Канаде — завоевал бронзовую медаль. И перед следующим этапом фигурист должен был выступить на турнире в Австрии. Но и Евгения в Граце мы не увидим — спортсмен был вынужден сняться из-за травмы.

«Евгений снялся с турнира в Граце, поскольку ему нужно восстановиться после травмы, полученной на тренировке перед прокатом на Skate Canada, — рассказала ТАСС Татьяна Мишина. — Он тогда больно упал, но в Ванкувере у нас не было возможности сделать МРТ, поэтому обследовались уже здесь, в Санкт-Петербурге. Поняли, что нужно взять несколько дней перерыва, согласовали это с руководством Федерации фигурного катания на коньках России, нам важно, чтобы со спортсменом все было в порядке. А сейчас Женя уже вернулся к тренировкам, но пока, правда, в щадящем режиме».

Даниил Самсонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Даниил Самсонов

Что случилось: травма

Когда вернется в строй: через три недели

Повреждение, характер которого в СМИ не уточняется, мешает Даниилу начать текущий сезон. По словам матери фигуриста, план соревнований даже не обсуждается. Однако в течение трех недель фигурист должен вернуться к тренировкам.

«На данный момент мы не обсуждаем соревновательный план, потому что хочется, чтобы сын сначала начал в полную силу нагружаться. А дальше все будет зависеть от процесса восстановления.

Сам процесс травматизации стал для нас неожиданностью, он уже накатывал программу и был готов к соревнованиям. К сожалению, все произошло спонтанно.

Он терпел до последнего болевые ощущения, на фоне этого случилась травма ноги. Мы же понимаем, что правая нога — рабочая в фигурном катании. Без нее строить тренировочный план сложно. Сейчас он тренируется, но просто в ограниченном режиме.

На данный момент тренеры совместно с врачами приняли решение продолжать соблюдать ограничения на нагрузки. Он не может тренироваться в полную силу, в связи с этим не может выйти на пик формы. Поэтому было решено не форсировать выход на старт, чтобы это не закончилось усугублением травмы.

В течение трех-четырех недель он должен приступить к полным нагрузкам, но опять же надо понимать, что ничего точно нельзя спрогнозировать. Пока врачи дают такие сроки. Через три недели будет контроль, и, по идее, после этого все должно быть в полной рабочей готовности», — приводит «РИА Новости» слова мамы Самсонова.

Михаил Коляда

Что случилось: болезнь (?)

Когда вернутся в строй: информации нет

С Михаилом, который несколько дней назад завоевал серебро на этапе «Гран-при» в Италии, ситуация как у Лизы Туктамышевой. Фигурист должен был выступать в Австрии, но снялся с соревнований по медицинским показаниям.

Что именно у спортсмена — информации нет. Не исключено, что это было сделано в качестве меры предосторожности. Слова Алексея Мишина мы помним — так надо.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Что случилось: травма спины у партнера

Когда вернутся в строй: уже выступают

За первую пару страны в танцах на льду в начале сезона было очень тревожно. Сначала фигуристы выступили на контрольных прокатах — но постановки, как стало известно позднее, были раскритикованы экспертами. Дуэт даже снялся с этапа Кубка России, чтобы доработать программы.

Но затем пара не смогла выступить в произвольной программе на очередном этапе Кубка — из-за того что Никита Кацалапов сорвал спину. Прогнозов тренер пары никаких не давал — лишь то, что фигуристу нужно обследоваться.

Но, к счастью, ситуация оказалась не такой серьезной — дуэт уже вернулся в строй. Во всяком случае, повреждение не помешало им вернуться на лед. Сейчас Виктория и Никита в Японии и уже успели выиграть ритм-танец на этапе «Гран-при».

Александра Степанова/Иван Букин

Что случилось: болезнь у партнерши

Когда вернутся в строй: уже выступают

За действующих чемпионов России тоже волновались в начале сезона. Сначала Саша и Ваня пропустили контрольные прокаты — из-за того что Степанова за несколько дней до выступления заболела ангиной. А потом проследовало снятие с Finlandia Trophy, так как фигуристы просто не успели к нему подготовиться.

Но сейчас у пары все идет в штатном режиме: Степанова и Букин уже выступили на этапе «Гран-при» в Турине и завоевали бронзовые медали.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро

Что случилось: болезнь у обоих партнеров

Когда вернутся в строй: к чемпионату России

У этой пары был, наверное, один из самых тяжелых периодов. Сначала в ходе предсезонной подготовки партнер переболел коронавирусом. Вроде бы восстановился — но из-за болезни пара не успела толком подготовить к сезону произвольный танец.

На контрольных прокатах пара решила воспользоваться возможностью выступить на публике и дважды исполнила ритм-танец. И вроде бы осталось дождаться соревнований — но и тут было не все так просто. Теперь заболела уже партнерша — Тиффани попала в больницу с пневмококковым менингитом.

Пара была вынуждена сняться с обоих этапов серии «Гран-при». Но, по словам партнерши, они будут готовиться к чемпионату России.

Игорь Шевченко/Софья Еременко

Что случилось: болезнь у партнерши

Когда вернутся в строй: уже выступают

Этой паре подготовку к сезону также нарушила болезнь. По словам тренера фигуристов Ирины Жук, Софья серьезно переболела коронавирусом. Это помешало спортсменам полноценно готовиться к сезону — и они были вынуждены пропустить контрольные прокаты.

Сейчас Шевченко и Еременко уже успели выступить на этапе серии «Гран-при» в Японии с ритм-танцем.

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Дмитрий Алиев

Что случилось: травма

Когда вернется в строй: уже выступает

Проблемы действующего чемпиона Европы не мешают ему выступать — Дмитрий уже провел несколько турниров. Но они не дают ему показать себя во всей красе — в текущем сезоне Алиев пока не смог набрать форму.

Что именно за проблемы — Дмитрий не уточняет. Но он дал понять, что это мешает ему набрать форму.

«Есть причины, почему я в такой форме. Открыто и публично не хочется о них говорить. Я признаю просто то, что я потерпел поражение сегодня.

Скажу, что я не думал, что столкнусь с такой ситуацией, как сейчас у меня. Не назову это криминалом, но просто выбивает из колеи меня», — заявил Алиев после этапа в Италии.

В минувшем сезоне фигурист боролся с последствиями травмы, коронавируса. Но, видимо, что-то еще мешает Дмитрию.

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Что случилось: травма партнера

Когда вернутся в строй: уже выступают

Пара была вынуждена пропустить контрольные прокаты из-за повреждения у Дениса. Как сам Ходыкин рассказал СМИ — у него была травма спины.

Затем пара снялась после короткой программы на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. По словам супруги Дениса и по совместительству тренера пары Бетины Поповой, изначально фигуристы планировали выступать только в короткой. Но в журналистских кругах сообщали, что причиной стала все та же травма.

После этого Дарья и Денис выступили на этапе «Гран-при» в Канаде и завоевали серебро.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Что случилось: травма партнерши

Когда вернутся в строй: уже выступают

По словам тренера пары Максима Транькова, у фигуристов получилась скомканная подготовка к сезону. Всему виной повреждение у Тарасовой.

«Я как тренер могу раскрыть некоторые карты. У нас немножко скомкалась подготовка к контрольным прокатам, у Жени была травмирована нога — мы не могли прыгать и делать выбросы. Но успели сделать два проката произвольной, и они его сделали чисто. Поэтому для меня был неожиданным срыв в стартовом элементе», — сообщил Траньков в сентябре в эфире Первого канала.

И эта травма, судя по всему, мешает до сих пор. Сейчас Евгения и Владимир выступают на этапе серии «Гран-при» в Японии. В короткой программе Тарасова вновь упала с тулупа. Видимо, какие-то последствия мучают фигуристку до сих пор.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Что случилось: травма

Когда вернутся в строй: уже выступают

Действующие чемпионы Европы получили небольшое повреждение накануне контрольных прокатов Санкт-Петербурга. Совместно с тренером Татьяной Москвиной было принято решение перестраховаться и сняться с турнира.

Сейчас пара тренируется в штатном режиме, готовится к очередному этапу «Гран-при».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов

Что случилось: травма партнера

Когда вернутся в строй: в следующем году

У пары выпадает целый сезон — из-за травмы спины у Дмитрия. Проблемы настолько серьезные, что он не мог тренироваться до октября, по словам тренера Павла Слюсаренко. Панфилова же продолжала тренировки.

По сообщениям СМИ, фигуристы не будут форсировать подготовку и не выступят на чемпионате России в этом году.

Елизавета Шанаева/Девид Нарижный

Что случилось: болезнь у партнерши

Когда вернутся в строй: уже выступают

Дуэт также был вынужден пропустить контрольные прокаты — из-за плохого самочувствия Елизаветы. Сейчас все в штатном режиме. Фигуристы заняли девятое место на этапе «Гран-при» Канады.

«СЭ» желает крепкого здоровья всем нашим спортсменам!