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Сегодня, 13:30

Липницкая впервые показала фото грудного сына. Она родила мальчика от нового супруга

Липницкая впервые показала фото грудного сына от нового мужа
Егор Сергеев
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Фигуристка Юлия Липницкая с мужем с сыном
Юлия Липницкая показала фотографию сына.
Фото соцсети, «СЭ»
Не от Тарасенко.

У Юлии Липницкой был бурный год. Летом она разошлась с многолетним партнером Владиславом Тарасенко, а осенью удивила поклонников, выйдя замуж за хореографа Дмитрия Михайлова. Тогда же стало известно, что 26-летняя фигуристка второй раз стала мамой — родила мальчика от нового супруга.

Липницкая по традиции тщательно оберегала личную жизнь — ни дата рождения, ни имя, ни фотографии первенца пары в Сеть не попали. Юлия показала малыша только в начале января 2025 года.

«Счастливого Нового года!» — подписала фотографии Липницкая.

Внезапное расставание с Тарасенко

2024-й действительно получился для фигуристки богатым на яркие события. Но при этом сильно запутанным для поклонников, поскольку никакие личные истории Юлия не афишировала. Так, известно, что в прошлом году Липницкая рассталась со своим многолетним партнером — 27-летним фигуристом Владиславом Тарасенко, при этом ни дата, ни причина расставания не раскрыты.

Напомним, с 2022 года Тарасенко участвует в СВО — он попал под частичную мобилизацию и служит на Запорожском направлении. «Наши задачи — это, по сути, боевое дежурство. Мы держим оборону на случай прорыва противника. Занимаем позиции и просто наблюдаем, несем службу, глядим в оба. Так это можно назвать. Вот, по сути, наши задачи. В случае прорыва должны будем дать отпор», — рассказывал Тарасенко в репортаже «Россия 24» в августе 2024-го.

Юлия Липницкая вышла замуж за&nbsp;Дмитрия Михайлова. Липницкая действительно родила и замужем. Это официально подтвердил тренер «Ангелов Плющенко»

Известно, что еще в июне Владислав и Юлия пересекались — Тарасенко приезжал в отпуск, и, по данным источников «СЭ», встреча прошла «странно». Была ли пара вместе на тот момент — неизвестно.

При этом у Тарасенко и Липницкой есть дочь Каталина — она родилась в 2020 году. Долгое время считалось, что фигуристы находятся в браке (девушка даже носила кольцо), но точного подтверждения этой информации нет. Более того, новый супруг олимпийской чемпионки косвенно подтвердил: Владислав и Юлия никогда не были официально женаты.

Фигуристка Юлия Липницкая
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Свадьба с Михайловым

Как и расставание с бывшим парнем, свадьба с новым молодым человеком прошла скрытно. Настолько, что, когда Юлия родила мальчика, даже не сразу стало известно: отец — не Тарасенко, а хореограф Александры Трусовой Дмитрий Михайлов.

Впрочем, осенью пара все-таки пролила свет на собственные отношения. Липницкая опубликовала фотографии с бракосочетания.

А Михайлов обратился к публике: «Друзья, всем доброго времени суток. Впервые приходится делать вынужденное обращение... Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным. Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! Так же спасибо тем журналистам, кто не стал (без какого-либо подтверждения) выносить нашу личную жизнь в СМИ, абсолютно нарушая личные границы. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына», — написал Дмитрий в социальных сетях.

Юлия Липницкая. Липницкая стала мамой во второй раз. Что об этом известно

Про самого Михайлова и его личную жизнь также мало информации. Известно, что в 2021 году он сделал предложение фигуристке Екатерине Пушкаш — та ответила согласием. Однако, судя по всему, до свадьбы дело не дошло.

Липницкая — олимпийская чемпионка (Сочи-2014), также становилась первой на чемпионате Европы (2014), выигрывала серебро чемпионата мира (2014) и два серебра чемпионата России (2012, 2014).

Фигурное катание
Юлия Липницкая
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