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26 июня, 10:11

Путин поздравил заслуженного тренера по фигурному катанию Москвину с юбилеем

Сергей Филин

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера и заслуженного мастера спорта по фигурному катанию Тамару Москвину с днем рождения.

26 июня Москвиной исполнилось 85 лет.

«Примите искренние поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся спортсменов, наставников и творцов, приумноживших славу отечественной школы фигурного катания», — говорится в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Москвина посвятила тренерской работе 56 лет жизни. В ее группе выступают чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие известные фигуристы.

Андрей Пушняков и&nbsp;Анастасия Мишина.Стал известен будущий супруг фигуристки Мишиной. Тайну раскрыла Тамара Москвина

Источник: Администрация президента России
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Фигурное катание
Владимир Путин
Тамара Москвина
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