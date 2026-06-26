Путин поздравил заслуженного тренера по фигурному катанию Москвину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера и заслуженного мастера спорта по фигурному катанию Тамару Москвину с днем рождения.

26 июня Москвиной исполнилось 85 лет.

«Примите искренние поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся спортсменов, наставников и творцов, приумноживших славу отечественной школы фигурного катания», — говорится в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Москвина посвятила тренерской работе 56 лет жизни. В ее группе выступают чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие известные фигуристы.