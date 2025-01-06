Фигуристка выразила соболезнования.

Шоу Ирины Слуцкой «Золушка», которое должно было пройти 6 января в Кировской области, перенесено на 7 и 8 января из-за трагедии в Кильмези.

Страшный пожар

В воскресенье, 5 января, в многоквартирном доме на улице Садовой в поселке Кильмезь Кильмезского района Кировской области произошло крупное возгорание. По данным МЧС, после тушения были найдены тела восьми человек.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Губернатор региона Александр Соколов сообщил, что трое эвакуированных находятся в удовлетворительном состоянии, в больницу доставлены еще три человека. По его словам, пострадавшие и семьи погибших получат материальные выплаты, будут оплачены расходы на похороны. Вопрос о предоставлении им жилья будет решен в ближайшее время.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.

«В причинах пожара в жилом доме предстоит разобраться экспертам и правоохранительным органам. Следственный комитет и Прокуратура уже начали необходимую работу. Поручил провести сегодня утром специальное совещание с главами городов и районов. Работники местных администраций, сотрудники учреждений соцзащиты должны постоянно навещать одиноко проживающих стариков и неблагополучные семьи», — заявил Соколов в своем Telegram-канале.

Ирина Слуцкая. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Решение Слуцкой

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 и обладательница бронзы Олимпиады-2006 Ирина Слуцкая выразила соболезнования жителям Кировской области в связи с произошедшей трагедией. Как отметила фигуристка, артисты с пониманием относятся к случившемуся.

«Я и мой коллектив приносим свои соболезнования в связи с трагедией в Кильмезском районе. Шоу переносится. Надеемся на ваше понимание!» — сообщила она в соцсетях.

Директор Центра развития туризма и дирекции 650-летия Кирова Алексей Чепцов добавил: «7 января состоятся три шоу вместо двух запланированных, 8 января — два шоу. Все билеты, приобретенные ранее, будут действительны».