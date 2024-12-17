Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:15

«Счастье, что она у нас появилась». Известная фигуристка Дробязко в 52 года родила первого ребенка

Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигуристка Маргарита Дробязко
Маргарита Дробязко.
Фото соцсети
Дочке дали необычное имя.

Участница пяти Олимпийский игр, бронзовый призер чемпионата мира 2000 года 52-летняя Маргарита Дробязко стала мамой. О рождении дочери рассказал муж и партнер литовской фигуристки Повилас Ванагас. По его словам, радостное событие в семье произошло еще 6 декабря.

Повилас Ванагас и&nbsp;Маргарита Дробязко. Подарок на серебряную свадьбу. Дробязко и Ванагас решили стать родителями после 50 лет

Известно имя девочки

Ванагас рассказал, как зовут ребенка.

«Николина. Ее зовут Николина! Имя необыкновенное, Маргарита придумала его в самом начале беременности. Но она не одна на всей земле, в Италии есть такое имя», — заявил Повилас в интервью The Voice.

54-летний фигурист также поделился эмоциями от рождения дочери: «Как только Николина родилась, мне вынесли ее в коридор. Я увидел ее сразу после мамы, потому 10 минут наблюдал, как врачи проводят все процедуры: купают ее, измеряют. Она лежала в специальном приборе под теплой лампой. После ко мне вывезли супругу, мы поздравили друг друга. Это, конечно, нечто! Я через слезы ничего не видел, не мог себя сдержать, когда смотрел на дочку. Для нас это большая радость, чудо, счастье, что она у нас появилась. Мы безумно радостные родители и каждый день вытираем слезы счастья друг у друга», — рассказал Ванагас.

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.
Фото соцсети

Первый ребенок

Повилас и Маргарита женаты с 2000 года, однако до сих пор по неизвестным причинам у них не было детей. Собственно, про нынешнюю беременность стало известно случайно: на прошедшем в ноябре заседании литовского суда по поводу лишения Дробязко гражданства спортсменка сама о ней рассказала.

«Мы очень долго ждали этого заседания и, наконец, дождались. Надо сказать, что это происходит за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли», — цитирует Дробязко портал Spletnik.

Некоторое время циркулировали слухи, что Маргарита не сможет родить сама из-за возраста и ребенок появится на свет благодаря суррогатной матери. Однако появившиеся позднее в соцсетях фотографии опровергли этот слух — Дробязко действительно вынашивала ребенка сама.

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Снова надела коньки

Кстати, Маргарита уже вышла на лед — спустя всего неделю после родов! Об этом рассказала другая известная фигуристка и подруга Дробязко Татьяна Навка.

«Я поздравляю Маргариту и Повиласа! Я безумно за них рада! Это просто чудо! Открою вам тайну: Маргарита уже даже вышла на лед. Стоит ли ее в скором времени ждать в шоу? Однозначно. Вот такие мы, спортсмены. Конечно, желаю им здоровья, счастья и не останавливаться на первом ребенке», — заявила Навка в комментарии для «Советского спорта».

Маргарита Дробязко. Потребовались разъяснения закона. В Литве не смогли обосновать лишение Дробязко гражданства

Дробязко и Повилас — одни из самых успешных фигуристов в истории Литвы. Они неоднократно выступали на Олимпиаде от имени этой страны, 13 раз выигрывали национальный чемпионат, завоевывали бронзовые медали на чемпионате мира и Европы. В 2024 году Дробязко была лишена литовского гражданства за участие в шоу Татьяны Навки, сейчас фигуристка оспаривает это решение.

Фигурное катание
Маргарита Дробязко/Повилас Ванагас
Маргарита Дробязко
Читайте также
Гордости сборной Украины грозит долгая дисквалификация
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Не хочет мириться с несправедливостью». Валиева снова обратилась в суд

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости