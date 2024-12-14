Россия движется за границу. Белорусы забили арену на шоу Плющенко под музыку Чайковского

Атмосфера отличается от российской.

Российскую культуру на международной арене отбросили заметно назад после известных событий — любой фильм с отсылкой к России балансирует на грани кэнселинга, показательная история Нетребко в опере, спектакли отменяют, спортсменов не пускают — ну вы знаете.

Поэтому ценность каждого удачного кейса распространения русской культуры за рубеж растет. Белоруссия, конечно, даже формально не совсем заграница, учитывая Союзное государство, — хотя белорусы точно не согласятся, что это Россия. Но за последние месяцы шоу Плющенко гастролировало по Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Китаю. В Минске шоу «Щелкунчик с балетом» собрало за два дня и три сеанса 36 тысяч зрителей на гигантской хоккейной арене, одной из самых больших в Европе.

И, видя реакцию местных, все равно где-то в глубине имперского сердца чувствуешь, что такие шоу — не просто шоу, а некий транслятор русской культуры за рубеж. По нашей информации, в российских ледовых спектаклях заинтересованы и другие страны, в том числе европейские.

Даже Загитова признала бы солд-аут

Белорусская публика сильно отличается по составу от российской. Это не фанаты фигурного катания, которые отличают лутц от флипа, — даже двойной прыжок вместо четверного они приветствуют одобрением. Люди пришли именно на событие, большой спектакль с размахом — которые в Минске проходят не каждую неделю. Идут семьями, дружескими компаниями, школьными классами, и даже процентное соотношение мужчин и женщин гораздо ровнее, чем у нас. Толпы на вход и в коридорах такие, что хочется даже поговорить с проектировщиками арены — как можно в 15-тысячной арене делать коридоры уже пяти метров? Думали, что аншлагов тут никогда не будет?

Собственно, я на свое место так и не сел — билетов не осталось, поэтому приземлился в ложе. Ну как приземлился — в ложе тоже не было мест. А на билете — номер сиденья, которого в ложе не существовало. Получается как у Ротенберга: арена была заполнена не на 100, а на 103-105 процентов. Ну, стоя — зато с пивом. Хоть где-то на фигурном катании его разливают.

Короче, даже Алина Загитова, с которой у Яны Рудковской был спор о солд-аутах, признала бы биток.

Само шоу, как обычно, с балетом и с размахом — несколько лет Рудковская объявляет, сколько человек участвовало в постановке, но я никак не запомню. Помню, что много. Хедлайнерами в этот раз были Александра Трусова, Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Алена Косторная/Георгий Куница, Александр Самарин, Елизавета Нугуманова. Плющенко-младший, кстати, в полном порядке. Его на какое-то время потеряли из виду, а оказалось, что Александр отобрался на младшее первенство России (Мемориал Жука) и в шоу делал все тройные, включая каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Пожалуй, конкретно на этом шоу он был даже постабильнее большинства звезд.

Среди участников чемпионата России нашел только Дарью Третьякову, которую безумно встречали на этапе «Гран-при» в родном Омске год назад. И вот она переехала в Москву. Через несколько дней едет в свой город уже на чемпионат России.

Плющенко > Трусова

Казус вышел только с Трусовой/Игнатовой — она не прыгала. Как мне рассказали — по медицинским показаниям, после раскатки почувствовала что-то не то. Но занятно — белорусская публика гораздо громче встречала Евгения Плющенко, чем Трусову. У него осталась аудитория с Олимпиад начала века, а Александру в Белоруссии пока не знают. Плющенко как раз прыгал — сделал несколько двойных акселей.

Тройные не делал — как рассказывают, многие воздерживались от сложнейших прыжков из-за раннего начала шоу. Рудковская в микрофон удивлялась: «Нас попросили поставить шоу в 12, а не в 14. У вас, говорят, люди рано ложатся спать». Люди на трибунах (которые пока спать не хотели) посмеялись. Когда-то, помнится, в Минске даже вырубали уличную подсветку после полуночи.

С другой стороны, обилие детей убеждало, что в решении логика есть. Даже самому хотелось впасть в детство. Я уже несколько лет не был на «Щелкунчике» в Большом театре и потерял надежду туда попасть — а музыка Чайковского действительно великолепна. Не знаю насчет вас, но для меня она тождественна Новому году, как мандарины, Гарри Поттер или поход на каток.

Остается загадать, чтобы в 2025-м российские фигуристы ездили за рубеж не только на шоу.