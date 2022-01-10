Американцы не пустили русскоязычного юниора на Олимпиаду. «Выразительный» образ победил четверные?

Концепция «позитивной дискриминации» в действии.

Чемпионаты США по фигурному катанию тесно связаны с постсоветским пространством. Как минимум половина тренеров свободно говорит на русском языке, пусть давно и не работает в России. Но в последние годы среди участников все больше и фигуристов с близкими нам корнями. Потомки эмигрантов пришли в танцы на льду и парное катание, в женское одиночное, а к этому сезону ворвались и в главный для Америки сейчас вид — мужское катание. К украинцу Ярославу Паниоту добавился сменивший гражданство в третий раз Артур Дмитриев-младший, а также Илья Малинин. Последний родился в США, но в русской семье и с первого же взрослого сезона смог невероятными прокатами завоевать серебро национального первенства. Тем не менее его оставили за бортом Олимпиады, сделав предпочтение в пользу возрастного Джейсона Брауна без четверных.

Ilia Malinin's crazy combos attempts, a thread pic.twitter.com/MAjtmVxkq9 — kimi ? (@kostocrown) January 9, 2022

Сильнее Ильи в мире сейчас только Чен и Ханю

Почти 200 баллов за произвольную и за 300 по сумме двух программ. Выдающийся результат, который гарантирует если не медаль на Олимпиаде, то как минимум место в пятерке сильнейших. Для примера: на трех предыдущих чемпионатах мира оценок Малинина хватило бы для серебра. Любая федерация мира мечтает о таком 17-летнем вундеркинде, который мало того что готов уже сейчас бороться за самые высокие места любых соревнований, так еще и обладает большим потенциалом для роста. Выше Ильи сейчас только Нэтан Чен и Юдзуру Ханю и то с поправкой, что японец давно не выступал на международных стартах. Второе место национального чемпионата следом за мировым лидером — есть ли повод отцепить такого человека от Олимпиады? Оказалось, что есть.

Проблемы честного отбора есть не только в России. Чтобы предотвратить скандалы, но одновременно с этим сохранить рычаги влияния, в US Figure Skating прописали многостраничный документ о правилах отбора в национальную команду на главные турниры. Только трактовать некоторые позиции из этого документа можно в любую удобную для федерации сторону. Читаем: важнейшее условие попадания на Олимпиаду — это не успешное выступление на чемпионате США, а «потенциальная вероятность занять высокое место на Играх». Только как ее оценить?

Reminder: Below is how the priority groups are determined

A summary of the selection criteria is here: https://t.co/FEy4RbDl9Q

Full document is here: https://t.co/mT1QsYDnAF#ToyotaUSChamps22 pic.twitter.com/uP2zs7I5L9 — Jackie Wong (@rockerskating) January 9, 2022

Согласно правилам отбора правда все равно за Малининым

Технически Браун и правда в шестерке лучших по результатам этого сезона, и пусть с оговорками, но Джейсон даже попал в финал «Гран-при». Только это, по сути, его максимум, потолок, выше которого он не прыгнет. Малинин же готов на большее, а на международных стартах заявить о себе Илья физически не мог, так как выступал по юниорам. Надо признать, не сильно успешно и уступал Брауну. Но ведь важнее, в какой он форме сейчас, а не как выглядел в августе и сентябре. Согласно тем же правилам отбора в США Малинина и Брауна стоит квалифицировать по третьей отборочной группе с равными позициями. Как пишут журналисты NBC, споры были тяжелыми, поскольку один аргумент покрывался другим. Но даже так по итогу выбрать должны были Илью — об этом четко говорят те же правила американского отбора.

Brown vs Malinin:

Competitiveness: Both are in priority group 3 (Brown's top 10 scores in GP/CS, Malinin's top 3 Natls)

Consistency: Brown has higher median score

Trending scores: Malinin trends higher

Graphic below incl add'l criteria for same priority group#ToyotaUSChamps22 pic.twitter.com/VJnWDLHlEb — Jackie Wong (@rockerskating) January 9, 2022

За Брауна результаты в десятке лучших на мировом уровне. За Малинина — место в топ-3 национального чемпионата. За Брауна — лучшие средние результаты сезона, за Малинина — лучший самый высокий балл и большие перспективы. И теперь главное, согласно тем же правилам, при равенстве всех прочих показателей преимущество должно быть за тем, кто занял место выше на чемпионате США. Значит за Ильей! Как же тогда американская федерация собирается объяснять свое решение? Не выдержал даже обычно сдержанный Рафаэль Арутюнян, который с недавнего времени консультирует Малинина. «Он — будущее той страны, в которой живет, — сказал Рафаэль. — С русским именем и русской фамилией, но он американец. И то, что его не включили в олимпийскую сборную, свидетельствует, на мой взгляд, о вопиюще непрофессиональном подходе». Арутюняну настолько было обидно за Илью, что он не постеснялся и напрямую спросил у одного из чиновников федерации, как они будут смотреть в глаза мальчику и его родителям?

За Брауна могли сыграть неспортивные факторы

Отец и мать Малинина — эмигранты из России, правда переехавшие в Америку еще до рождения сына, а выступали они вообще за третью страну. Татьяна Малинина и Роман Скорняков — оба успешные в прошлом фигуристы. Татьяна выигрывала финал «Гран-при», была в шаге от медали чемпионата мира и Олимпиады, Роман семь раз становился чемпионом Узбекистана. За океан они перебрались ради заработков на шоу и подкатках, а сейчас полностью погружены в карьеру Ильи, которого тренируют с детских лет. И весьма успешно — парень уже владеет всеми четверными, а на тренировках не без успеха пробует аксель в четыре с половиной оборота. На чемпионате США Малинин выдал четыре чистых квада с тройным акселем и набрал 115 баллов за технику. На 22 балла больше Брауна, который вновь зашел на одинокий четверной сальхов. И то с падением и недокрутом. Зато получил космические десятки за компоненты, хотя по правилам при падении их ставить нельзя.

Можно долго спорить, насколько выдающийся артистически Джейсон спортсмен, но есть непреложный факт: ему уже 27 и с большой вероятностью Игры в Пекине для него — это лебединая песня. И он уже сейчас слабее Малинина, путь которого только начинается. В ответ на новость о пропуске Олимпиады Илья выложил успешную попытку каскада из двух четверных подряд. До него подобное не покорялось ни одному фигуристу, а только по базе стоимость комбинации 19 баллов. Не хотелось об этом говорить, но есть все причины подозревать, что сыграл фактор открытой нетрадиционной ориентации Джейсона. NBC с пафосом объявили, что парник Тимоти Ледюк стал первым небинарным чемпионом Америки и спортсменом с таким типом личности на зимней Олимпиаде. Вместе с Брауном они могут стать лицом концепции «позитивной дискриминации» — позиции в социологии, когда сегрегируемые прежде сообщества должны получать конкурентное преимущество и поддерживаться. Все это здорово и имеет право на жизнь, но остается ли здесь место для спорта?