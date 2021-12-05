Поцелуй Медведевой, слезы Навки и грудь Бородиной. Что увидели зрители в девятом выпуске «Ледникового периода»?

В новой серии шоу смешались веселье, грусть и страсть. Но главное — тема поцелуев была полностью раскрыта.

На этот раз участники катались под русские песни. Кроме постоянных членов жюри, номера оценивали Екатерина Шпица и Александр Жулин.

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Аутсайдеры предыдущего выпуска Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев выступили под песню Елены Ваенги. Номер получился запоминающимся. Телеведущая предстала перед судьями в образе роковой продавщицы сельского магазина, которая мечтает о замужестве. Ее партнер Дмитрий перевоплотился в завидного провинциального жениха. «Перерыв на обед» для героини Бородиной закончился мрачно. Леопардовое платье и декольте не привлекли мужчину. Страстной невесте он предпочел водку. Татьяна Тарасова тоже не оценила наряд Ксении: «Было немножечко вульгарно», — сказала она. Не смягчила судью и бутылка водки, которая после выступления оказалась на столе членов жюри. И хотя коллегам Татьяны Анатольевны номер понравился, пара набрала всего 11,72 балла. Так что, по уже сложившейся традиции, Ксения и Дмитрий остались на последней строчке турнирной таблицы.

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Не сильно оторвались от них Гела Месхи и Яна Хохлова. Выступление этого дуэта тоже не впечатлило Татьяну Тарасову. Пара каталась под русскую народную песню «Шумел камыш» в исполнении «Хоронько-оркестра». Гела и Яна представили динамичный, веселый, но технически простой танец. Самым ярким элементом номера стал «фокус с переодеванием». Этот трюк и не понравился Татьяне Анатольевне: «Вот не смешно мне, хоть убей. И юбки, и пиджаки, можно было и не переодеваться, это ведь не имеет никакого значения», — обратилась к участникам она. У Александра Жулина пара тоже не вызвала смеха: «Я понимал, что это шуточный танец, но как-то он мне не зашел», — сказал судья. Поддержать дуэт решил Максим Траньков. По его мнению, номер был веселым. Единственной, кому все понравилось, оказалась Екатерина Шпица. Она поставила 6.0 и за технику, и за артистизм.

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Удивили жюри Дарья Мельникова и Максим Маринин. Они выступали под песню «Кто я?» группы «Помни имя свое». «Это разговор с самим собой в зеркале», — описал номер Алексей Ягудин. За технику пара получила 5.9 балла, за артистизм — 6.0.

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На одной строчке в турнирной таблице с Дарьей Мельниковой и Максимом Марининым оказались Кирилл Зайцев и Оксана Домнина. В предыдущем выпуске все члены жюри поставили им высшие баллы. В этот раз Кириллу не хватило уверенности, и потому дуэт получил только две шестерки — от Екатерины Шпицы и Александра Жулина.

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Ближе всех к лидерам выпуска с общим баллом 11.98. подобрались Макар Запорожский и Екатерина Боброва. В память об Александре Градском они выступили под песню «Как молоды мы были» в исполнении Наргиз Закировой. Номер был создан по мотивам фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин», в котором Макар играет главную роль. По мнению Татьяны Навки, в танце актер тоже занял ведущую позицию: «Макар даже более уверенно пер, чем Катюша», — сказала после выступления она. Мнение фигуристки разделил и Александр Жулин. По его словам, Запорожский превзошел свою партнершу в катании бедрами вперед.

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Место Кирилла Зайцева и Оксаны Домниной в турнирной таблице заняли Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. На льду они сыграли пару, которая планирует развод. Под песню Земфиры «Блюз» дуэту удалось передать весь спектр эмоций, которые испытывают супруги перед расставанием. В танце Татьяна и Иван ругались, мирились, выбрасывали обручальные кольца. На Екатерину Шпицу выступление дуэта произвело сильное впечатление. По словам актрисы, партнерам удалось гармонично соединить трогательный танец с ее любимой музыкой. «Я думаю, многим людям после просмотра этого номера будет, о чем задуматься, и, может быть, вы спасете не одну семью», — обратилась к дуэту член жюри. Максим Траньков, Александр Жулин и Татьяна Навка также оценили музыку, которую пара выбрала для своего выступления. И даже Татьяна Тарасова не нашла, к чему придраться. «Музыка, Земфира, Таня, любовь», — лаконично подвела итог сказанному она.

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Новичками в клубе лидеров программы стали Агата Муцениеце и Александр Энберт. Танец дуэта растрогал всех членов жюри. Татьяна Навка и Екатерина Шпица даже расплакались. Номер начался с разговора Агаты и ее матери по видеосвязи. И неспроста. Участники катались под песню Анжелики Варум «Мама». По словам Татьяны Тарасовой, это было прекрасное выступление без «грязи» с очень интересными и трогательными элементами. Татьяна Навка после проката обратилась к Агате: «Ты как никогда сегодня каталась. Ты вообще не волновалась. Чудесная была», — похвалила она. Остальные члены жюри уступили свое слово Алексею Ягудину. Ведущий отметил, что Татьяна Тарасова в этом выпуске забыла свою любимую фразу, которая идеально подходит к номеру Агаты и Александра. «Это была нежнятина», — сказал он за Татьяну Анатольевну.

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Федор Федотов и Татьяна Волосожар — еще одна пара, которой удалось найти путь к сердцу членов жюри. Участники выбрали правильное направление. Они выступили под трек «Секунду назад» группы «Ночные снайперы» — песню, которая сама по себе вызывает сильные эмоции. Танец Татьяны и Федора отлично дополнил стихи Дианы Арбениной. В простой одежде и без реквизита дуэт показал чувственную историю любви, которая восхитила всех судей. Татьяна Навка оценила слаженную работу пары, Максим Траньков — поддержки, а Татьяна Тарасова — артистизм. Но больше всего похвальных слов прозвучало от Александра Жулина. Ему понравились и музыка, и история, и поддержки, и катание Федора. В конце своей речи член жюри удивил пару. «С этим номером, мне кажется, можно выступать в «человеческих» ледовых шоу, а не только в «Ледниковом периоде», — сказал он. В итоге, даже несмотря заминку в финале номера, которую Татьяна и Федор быстро обыграли, дуэт набрал 12 баллов за свое выступление.

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Евгения Медведева и Даня Милохин снова поразили жюри своей оригинальностью. К танцу они подобрали песню «Башня», которую тик-токер записал вместе с Ильей Лагутенко за месяц до эфира. На льду пара показала номер по мотивам фильма «Человек-паук». Разумеется, это была история Питера Паркера и Мэри-Джейн Уотсон. Даня Милохин рассказал, почему выбрал образ супергероя вселенной Marvel: «Он красивый, холодный. Не очень мужик, но и не кривляка», — описал человека-паука тик-токер. Возможно, была и еще одна причина, по которой Даня и Женя решили поставить на льду историю Питера и Мэри-Джейн — в ней явно было место для поцелуя. Ожидаемо зрители увидели его в конце номера. Вообще танец был нетривиальным. Во время проката Даня карабкался по стене башни, висел вниз головой на паутине и даже стоял на руках. За свою оригинальность, артистичность и точность дуэт заслуженно получил 12 баллов и похвалу от каждого из членов жюри.