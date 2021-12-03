«Жизнь доконала». Ученицы Тутберидзе рассказали об экстриме в своей жизни

Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых и Алена Косторная в «Вечернем Урганте».

Учитывая обстоятельства (сегодня не стало Нины Ургант, бабушки ведущего), вполне можно было бы понять отмену передачи. Вместо нее в эфир могли выдать, например, «Белорусский вокзал». Но не стали. Встречали фигуристок трепаком из «Щелкунчика» — может, из-за Нового года, а может, намекали на чье-то деревянное катание. Впрочем, если у кого-то в студии и было оно, то у Ивана Урганта.

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Иван сразу пошутил по поводу обилия растяжек в зале. Сегодня вечером в Петербурге футбольные фанаты «Зенита» их сворачивали, а в трансляции Первого канала был установлен рекорд по их количеству:

— Как будто вас в губернаторы Подмосковья выбирают. Сколько ткани потрачено... зря, — сыронизировал Ургант.

Косторная приветствовала его реплики веселее всех и постоянно старалась добить шутки Урганта — и не без успеха.

Понятно, что когда четыре фигуристки имеют 10 минут эфирного времени, много сказать они не успеют. Поэтому каждой, по сути, задали по одному вопросу.

Заранее немного статистики: на Щербакову ушла 1 минута 28 секунд, на Валиеву — 1:20, Хромых — 1:26, Косторную — 1:50. Настолько точно, что будто кто-то хотел соблюсти этот паритет!

Анне Щербаковой — о прыжке с парашюта и как это допустили тренеры:

— Есть такая история, что когда Даниил Маркович [Глейхенгауз] узнал, что я лечу в Дубай, и сказал: главное — с парашюта не прыгай. После чего он зашел в Instagram и увидел, как я прыгаю с парашюта. Но я выбрала абсолютно безопасный вариант, делала все с инструктором! На земле ногу можно подвернуть (О да, такие случаи в «хрустальной» группе бывают! — Прим. «СЭ»). Было волнительно в ожидании прыжка, когда дыра на полсамолета, немного страшно, но в момент прыжка было то, чего я ждала, это то, что мне очень нравится.

— Не хотелось тулупчик в воздухе сделать?

— Это в следующий раз.

— Второй уровень будет, — добавила Косторная.

Затем перешли к Камиле.

— Говорят, что Камила вместо сбора полевых цветов гоняет на карте. Это же тоже опасно!

— Опасно, но я это делаю очень осторожно.

— С какой скоростью?

— 110, — прошептала Косторная, знакомая с лимитами за пределами городской местности.

— Честно, кстати, не знаю, там нет спидометра же, — ответила Камила. — Мы даже с Майей ходили вечером перед короткой программой кататься.

— 11 лошадей, — вставила Майя.

— В тебя же Майя может въехать. У вас же скоро соревнования, она может и специально! (смех в зале) Не страшно?

— Мне, наоборот, нравится.

— Майя может! — засмеялась Косторная.

Хромых спросили про этот самый мем, который, кажется, уже скорее будет набивать оскомину, чем веселить — «Майя может». Но пока он еще модный, на Первом канале в рейтинговом шоу можно и упомянуть. Майя отдала авторство тренеру:

— Этери Георгиевна, когда выложила в Instagram мой четверной прыжок, подписала хештег #майяможет. А потом, когда я прыгнула два четверных на финале Кубка России, сказала после проката: «Майя может». И все подхватили.

Про Косторную было самое веселое.

— Говорят, что Алёна стала потихоньку забиваться татухами. Что вдруг произошло, милочка, что ты легла под иглу?

— Жизнь доконала, — и это, пожалуй, самая искренняя фраза фигуристок за все шоу. Не к тому, что остальные неискренни, а больно с точными тюремными интонациями сказала та, которая еще два года назад была чемпионкой Европы и должна была завоевывать мир. — Долго хотела сделать одну маленькую, а потом пошло-поехало. Один раз попробуешь — не остановишься.

— Тренеры могли попросить: напиши красиво «Этери» или «Спасибо, Даниил Маркович» (Ургант так хорошо подготовился или попал по больному? — Прим. «СЭ»).

— Наверное, не достигла того уровня, чтобы писать такое. Фигурное катание пройдет, а это на всю жизнь. Они мне напоминают о трудных временах, о преодолении себя.

— Так у вас написано «Майя может»?

— Нет.

— А можете показать?

А закончилось все игрой с перебрасыванием мягких игрушек «Тут бери, туда бросай», которая даже завершилась небольшим конфликтом и обвинениями в дисквалификации. В московском часовом поясе передача выходит в 23:30 мск.