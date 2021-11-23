Шампанское, «А где букет?» и трогательное обращение к фанатам. Как Евгению Медведеву поздравляли болельщики в парке

Репортаж из парка Останкино, из которого двукратная чемпионка мира вышла с колонками, вышитым портретом и множеством цветов.

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Сегодня двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева впервые выступила в «Ледниковом периоде» в 22 года. 19 ноября она отметила день рождения, а сегодня снова зажгла на шоу, исполнив с Даней Милохиным номер по мотивам Человека-Паука на песню самого Милохина и «Мумий Тролль». Будет удивительно, если кто-то у этой пары отберет победу на проекте. Судьи снова восторгаются, болельщики любят, поцелуи, хайп, постановки с башнями на льду и прочими прибамбасами — все составляющие успеха при них. Даже Татьяна Тарасова уже не угрожает никого убить. Вариант один — только если все поклонники «Дома-2» скооперируются и вытащат из низов Ксению Бородину.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но главное произошло после выступления фигуристки в шоу. Они с Милохиным (разумеется, поцеловавшись в конце номера) разошлись, журналисты пошли в соседнее кафе работать. И тут среди деревьев и лавочек вижу толпу человек в тридцать с шариками и подарками. Сомнений не оставалось — это московский актив вышел с размахом праздновать 22-летие чемпионки. И одарить ее сувенирами. Прохожие с интересом поглядывали, но не решались подойти. Видимо, помнили новость легендарного агентства «Панорама» о драке в лесу между фанатами Загитовой и Медведевой. Хотя на самом деле внушительная толпа выглядела добродушно и топталась от холода под музычку из колонок, греясь шампанским.

Загитова спросила про поцелуй

Алина, кстати, сегодня в своих вопросах пыталась ребят пошипперить (это когда двух людей представляют как романтическую пару). Диалог получился таким:

— Даня, в начале «Ледникового периода» ты сказал, что хочешь выступить под свой трек. Как ощущения?

— Очень круто получилось, вообще я хотел номер с Человеком-Пауком и под свою песню. Видимо, Илья [Авербух], чтобы я от него отвалил, решил совместить все в одно.

— Женя, тебе как?

Медведева: — Очень здорово под эту песню кататься. Современная русская музыка. Более современное найти было невозможно, потому что песня пока не вышла. Поздравляю, Даня, трек суперский.

— Можно сказать, что поцелуй в конце номера — ваша визитная карточка?

Медведева: — Можно так сказать?

— Татьяна Анатольевна Тарасова считает, что номер без поцелуя — уже не номер.

Милохин: — Тогда давайте будем считать так (смеется).

— В песне поется про приличную девочку. Женя же приличная девочка. Можно сказать, что это про Женю?

Милохин: — Она, конечно, приличная... Скажем так, к ней это тоже относится.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ше-Линн Бурн обратилась к Медведевой, Медведева — к фанатам

В парке же прошла церемония чествования 22-летней спортсменки. Ей надарили кучу подарков, налили шампанского, признались в любви, несмотря на отказ от соревнований, и покричали «Медведева — богиня». И даже показали видеообращение Ше-Линн Бурн, на которое Евгения отреагировала по-английски: No Way! («О нет!»), видимо, не веря своим глазам.

— Я тебе отправляю большие обнимашки в этот особенный день. А он реально особенный, потому что ты просто подарок для этого мира. Я очень благодарна за проведенное вместе время и возможность тебя узнать и работать вместе. Ты как солнце. И мне очень нравится то, что ты делаешь в последнее время, я успела захватить краем глаза, это очень круто — наблюдать, как ты расцветаешь в разных направлениях, катание и сверх того. Желаю тебе всяческой удачи, успехов и еще больше открытий и сюрпризов. Люблю тебя!

Евгения не выдержала и расплакалась. Но бумажные платки были припасены. Затем фанаты сказали сакральную фразу: «А где букет?» (Женя, кажется, не услышала), подарили шарики. Именинница запустила их в воздух и спрогнозировала возможное превращение в НЛО. И толкнула сильную благодарственную речь:

— Здесь уже прозвучала фраза, что Женя не соревнуется уже два года. Казалось бы, по сравнению с жизнью два года — это ничто. Мне было 20, сейчас мне 22, период вроде бы совсем маленький. Но для спортивной карьеры это капец какой огромный отрезок времени. Знаю, что очень многие переживали, что вот, сейчас Женя перестанет соревноваться, и ее мало что будет связывать с фигурным катанием, боялись, что я пропаду, что меня станет меньше. В медиапространстве. Но в итоге оказалось, что меня в 350 раз больше (смеется).

И честно, я делаю максимум для этого, потому что знаю, что вы следите, ждете, радуетесь новым проектам, фотографиям, господи, даже тик-токам новым. Я чувствую, что я нужна, что меня любят. И это настолько круто и здорово! Это помогает мне не сворачивать с пути. Да, я устаю, у меня какое-то огромное количество съемок, проектов, которые нужно отрабатывать. Иногда они пересекаются, и я спать не успеваю. Но настолько счастливой я себя никогда не чувствовала — насколько я счастлива последние полгода. Я проработала все свои проблемы, все, что меня тянуло вниз, назад, в прошлое, я отпустила. И наверное, это для меня самый большой подарок, что у меня нет балласта прошлого и он меня не держит. То, что я его отпустила, помогает мне быть счастливой, свободной и двигаться вперед. Я постараюсь сделать, чтобы из вида не пропасть (смеется). Я с вами! Такие дела. Люблю вас очень сильно, — сказала Медведева.

— А мы с тобой, — ответили фанаты. Пока остается так, Медведева будет собирать просмотры и быть важной для миллионов людей. В умении быть актуальной в российском фигурном катании ей действительно мало равных.