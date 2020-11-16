Запретить нельзя допустить. Примет ли Медведева участие в чемпионате России?

Двукратная чемпионка мира заслужила особый подход, но регламент пока считает иначе

На этой неделе в Москве состоится «Гран-при России» — первый турнир, на котором сойдутся все топовые российские фигуристы, до этого разбиравшиеся между собой заочно. Но соревнование ISU все-таки стоит в календаре особняком — его никто не воспринимает более чем репетицию чемпионата России. Финал «Гран-при» официально отменен, отбираться в Москве некуда. Во многом поэтому турнир будут пропускать несколько заметных участников. Уже известно о снятии Артура Даниеляна и пары Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Скорее всего, это не единственные потери.

Фанаты продолжают гадать, вернется ли в Москве на лед Евгения Медведева. Судя по словам Даниила Глейхенгауза, сказанным после шоу «Влюбленные в фигурное катание», ждать Евгению на «Гран-при» излишне оптимистично. При этом хореограф штаба Этери Тутберидзе надеется, что фигуристку допустят до чемпионата России.

Чемпионат России сейчас — как кислородная маска для фигуристов

До завершения основной части Кубка России остался один этап в Москве 5-8 декабря, но ясности с участием в чемпионате тех, кто пропустил все этапы, до сих пор нет. По критериям, принятым федерацией, на чемпионат могут попасть только участники двух этапов. В то же время в информационном поле как будто сложилась уверенность, что всех «заслуженных» людей должны допустить вне критериев. По мнению заслуженного тренера России Инны Гончаренко, это будет справедливо:

— Нет, регламент не ошибка. Ошибка — коронавирус, который заправляет всеми правилами. Безусловно, Женю надо допускать до чемпионата и дать ей шанс, как и остальным оказавшимся в похожей ситуации. По той простой причине, что — а где сейчас соревноваться? Для действующего спортсмена лучшая тренировка — соревнования, иначе он зачахнет. И от того, что мы лишим фигуристов части их жизни, никому лучше не будет.

— Но зачем же тогда было принимать такой жесткий регламент вначале?

— Каждый должен заниматься своим делом. Я вообще бумажки и всю эту бюрократию не люблю. Да, надо смотреть по конкретной ситуации, что поделаешь теперь. Бывают же чрезвычайные обстоятельства, вот карантин и отсутствие стартов — одно из них. Фигуристы были выбиты из своего графика, лишены возможности работать с тренером, как в случае с Женей. Пусть объявляют внеочередное собрание тренерского совета, которое будет обсуждать ситуацию. Мое мнение — можно увеличить количество участников чемпионата России, добавить места, и попадет не только Женя, а кто-то еще. Потому что есть ведущие спортсмены, которые заработали уважение своей карьерой. Я бы пошла таким путем. Выкидывать никого не надо. Кто уже отобрался — тот должен выступать. Но чемпионат в нынешней ситуации — это как кислородная маска, нельзя спортсменов его лишать.

Если все-таки учитывать какие-то математические факторы, то Медведевой для попадания в топ-18 на чемпионат России на пятом этапе Кубка страны желательно попасть в топ-4 и набрать хотя бы 12 очков. Это позволит обогнать идущих выше Станиславу Константинову и Арину Онищенко и создаст запас над теми, кто будет выступать на пятом этапе, — среди них Анастасия Тараканова, Ксения Цибинова, София Сарновская, Камила Султанмагомедова и многие другие. Учитывая сильный состав этапа, у Медведевой не такая уж и очевидная задача.

А что если Кубок России продлить?

Впрочем, набирающая обороты пандемия дает возможность решить вопрос изящно. Дело в том, что до сих пор неизвестен календарь международных соревнований 2021 года. Главные мировые звезды типа Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона уже отказались от участия в чемпионате Европы в Загребе, предпочтя выйти только на мировом первенстве в Стокгольме. Учитывая финансовую ситуацию в ISU и разное отношение к коронавирусу в Хорватии и Швеции, не исключено, что стартом в Загребе решат пожертвовать. Финансово он точно не столь привлекателен, как чемпионат мира в Стокгольме.

Да и при сохранении Евро вторая часть сезона в России будет пустующей. В ней фактически остается финал Кубка России — который в нынешних условиях превращается в супертурнир. Почему бы не задуматься о том, чтобы продлить Кубок России для тех, кому понадобится практика? В конце концов в декабре он не заканчивается — есть еще февральский финал. А если международные соревнования не состоятся, можно пригласить всех заинтересованных на этот турнир, провести его не в Великом Новгороде, а, например, в Петербурге. Хавьер Фернандес без проблем получил визу в Россию — вряд ли возникнут проблемы у других звезд. Вопрос, будет ли желание этим заниматься у нашей стороны. В таком случае чемпионат России становится не единственным топ-турниром зимы, а финал Кубка по престижу может даже оказаться выше.