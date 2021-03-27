Российский комментатор Андрей Журанков в прямом эфире YouTube-канала «СЭ» прокомментировал выступление двукратной чемпионки мира Александры Трусовой на чемпионате мира 2021 в шведском Стокгольме.

Трусова занимала 12-е место по итогам короткой программы, но исполнила пять четверных прыжков в произвольной и заняла третье место.

«Я всю ночь почти не спал, и даже когда спал внутри себя проговаривал свои внутренние эмоции, — сказал Журанков. - Почему мы не сказали в эфире, что весь подиум наш? А потому, что лично для меня он совсем не должен быть таким. Надо понимать, что оценка Трусовой за компоненты должна быть на 10-15 баллов меньше, тогда более-менее реальную картину получите. И что у нас тогда набирается?

Это где-то шестое место. В случае с Трусовой вот что самое главное, мы же не просто так говорим ей на протяжении двух последних лет, как можем намекаем Саше, подсказываем ей. Говорим, что не так, но Саша откровенно нас не слышит, никак не хочет слышать. И здесь уже должна работать система фигурного катания. Вы же гробите его, гробите наш вид спорта? Это не фигурное катание, а фигурное прыгание. Вот какое у меня к этому отношение".