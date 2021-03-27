Телеведущая Тодоренко поздравила Туктамышеву с серебряной медалью ЧМ

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась эмоциями после выступления Елизаветы Туктамышевой, которая завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме.

«А ты говорила, не получится! И вот наступил день Х, и ты завоевала СЕРЕБРО на чемпионате мира 2021! Аплодирую стоя! Умничка!

С недавних пор фигурное катание стало для меня одним из любимейших видов спорта, и я радуюсь появлению таких талантливых друзей и товарищей в моей жизни!» — написала Тодоренко в Instagram.

26 марта Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль чемпионата мира, спустя шесть лет после победы на первенстве планеты в 2015 году. По сумме двух программ она набрала 220,46 балла.

Победу одержала Анна Щербакова (233,17). Третье место у еще одной россиянки – Александры Трусовой (217,20).